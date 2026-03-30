「ぽこ あ ポケモン」ポケセン内に収納箱を置くライフハック もうポケメタル持ち歩かなくてOK
ポケモンより発売中のNintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」。多くのユーザーが日夜プレイし、発売から約1ヵ月経っても熱気がさめやらない状況だ。
そんな「ぽこポケ」にて、とあるユーザーによる投稿が話題を呼んでいる。内容は「ポケモンセンターに収納ボックスを置いてポケメタルを入れておくと便利」というもので、ほかのユーザーからは「えっ、ポケセンって物置けるの!?」「目からうろこ」「思い込みって恐ろしい」「なぜ誰も思いつかなかったのか…」など、驚きの声が寄せられていた。
補足すると、ポケモンセンターのなかにある「3Dプリンター」は写真に写ったものをコピーできる施設で、使うには「ポケメタル」が必要。それを使う場所に収納しておくと便利だよという、とても「当たり前」なことだった。
しかしコメントにもあるように、復興したポケモンセンターに自分の物を置くという発想が意外と生まれず、自身の思い込みに驚いている人が多いというお話だ。「溶鉱炉のそばに鉱石」「キッチンの横に食材」など類似の収納アドバイスをする声も。
こうしたライフハックを見つけ、驚きを共有するのもゲームのお楽しみ。マネできることは取り入れて、より快適な「ぽこあ」ライフを送ろう。あなたの“当たり前”、じつは天才の発想かも…!?
【ゲーム情報】
タイトル：ぽこ あ ポケモン
ジャンル：スローライフ・サンドボックス
販売：ポケモン
開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年3月5日）
価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。
※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。
・インターネット接続環境
・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。
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