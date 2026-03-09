Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第86回
「とにかく安くゲーミングディスプレーが欲しい」ならこれ 180Hz＆0.5ms、23.8型フルHDがタイムセールで1万2500円！
2026年03月09日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
180Hz＆0.5msのフルHDゲーミングディスプレーがセール対象に
Amazon.co.jpにて、PHILIPSの23.8型ゲーミングディスプレー「24M2N3200L/11」が販売中だ。参考価格は1万5273円だが、タイムセールにより18％の1万2500円で購入できる（3月9日時点）。
24M2N3200L/11は、フルHD（1920×1080ドット）、180Hzリフレッシュレート、応答速度0.5msが特徴の23.8型ゲーミングディスプレー。5年間の保証が付いているため、長く扱える点もポイントだ。
「コスパが高い」「安くて性能もいい」と高評価
ユーザーレビューを見ると、「安くて性能もいい」「コスパが高い」といった声が多い。ゲームに必要なスペックが揃っていて1万円台はオトクであると同時に、コスパも高く感じられる。いまなら18％オフの価格で買えるため、欲しいと思ったら早めに購入することをおすすめする。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp 限定】PHILIPS EVNIA ゲーミングモニター (23.8インチ/180Hz/フルHD/Fast IPS/超高速0.5ms/HDR10/G-Sync Compatible対応/FPS向け/Adaptive Sync/5年保証/チルト/HDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1 /フリッカーフリー/ブルーライト軽減/電源内蔵) 24M2N3200L/11
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
