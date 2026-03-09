Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第85回
144Hz＆フルHDのJAPANNEXT製ゲーミングディスプレー、いまなら20％オフの1万1504円！
2026年03月09日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
144Hz駆動のフルHDゲーミングディスプレーが1万1504円?!
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの24.5型ゲーミングディスプレー「JN-i245G144F【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。過去価格は1万4380円だが、タイムセールにより20％の1万1504円で購入できる（3月9日時点）。
JN-i245G144F【Amazon.co.jp限定】は、フルHD（1920×1080ドット）の解像度に対応する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは144Hz、応答速度は1ms（MPRT）など。ゲーミングPCだけでなく、120Hz対応の家庭用ゲーム機も利用可能だ。
コスパが高すぎるゲーミングディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「144Hzでこの値段なら買い」「安くてとても使いやすい」といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。タイムセール期間中は1万1504円で買えるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】JAPANNEXT 24.5インチ IPSパネル搭載 144Hz/1ms(MPRT)対応 フルHD(1920x1080)解像度 ゲーミングモニター JN-i245G144F HDMI DisplayPort HDR sRGB:99% PS5 フルHD:120Hz接続【2年保証】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
