Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第85回

144Hz＆フルHDのJAPANNEXT製ゲーミングディスプレー、いまなら20％オフの1万1504円！

2026年03月09日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「JN-i245G144F【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

144Hz駆動のフルHDゲーミングディスプレーが1万1504円?!

　Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの24.5型ゲーミングディスプレー「JN-i245G144F【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。過去価格は1万4380円だが、タイムセールにより20％の1万1504円で購入できる（3月9日時点）。

　JN-i245G144F【Amazon.co.jp限定】は、フルHD（1920×1080ドット）の解像度に対応する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは144Hz、応答速度は1ms（MPRT）など。ゲーミングPCだけでなく、120Hz対応の家庭用ゲーム機も利用可能だ。

アマゾンで「JN-i245G144F【Amazon.co.jp限定】」を入手
 

コスパが高すぎるゲーミングディスプレー

　ユーザーレビューを見ると、「144Hzでこの値段なら買い」「安くてとても使いやすい」といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。タイムセール期間中は1万1504円で買えるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。

アマゾンで「JN-i245G144F【Amazon.co.jp限定】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】JAPANNEXT 24.5インチ IPSパネル搭載 144Hz/1ms(MPRT)対応 フルHD(1920x1080)解像度 ゲーミングモニター JN-i245G144F HDMI DisplayPort HDR sRGB:99% PS5 フルHD:120Hz接続【2年保証】

この連載の記事
