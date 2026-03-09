Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第83回
RTX 5060搭載×コンパクトなASUS製ゲーミングデスクトップPC、19万9800円で買える
2026年03月09日 16時00分更新
RTX 5060搭載のASUS製ゲーミングデスクトップが20万円未満
Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming TM500 TM500MH」が販売中だ。価格は19万9800円。
コンパクトなゲーミングデスクトップが欲しい人に
ASUS TUF Gaming TM500 TM500MHは、約15LでコンパクトなゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming T500」シリーズのモデルだ。CPUはAMD「Ryzen 7 260」、GPUはNVIDIA「GeForce RTX 5060」、メモリーは16GB、ストレージは1TB SSD、OSはWindows 11など。そのほか、空冷のCPUクーラーが搭載されている。
20万円未満のゲーミングデスクトップPCが欲しい人は、RTX 5060を搭載するASUS TUF Gaming TM500 TM500MHの購入を検討してみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングデスクトップPC TUF Gaming TM500 TM500MH GeForce RTX 5060 AMD Ryzen 7 260 メモリ16GB SSD1TB Windows11 空冷CPUクーラー 動画編集 重量 5.9kg ソーラーエクリプスグレー TM500MH-R716G1TB5060
