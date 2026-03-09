RTX 5060搭載×コンパクトなASUS製ゲーミングデスクトップPC、19万9800円で買える

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

RTX 5060搭載のASUS製ゲーミングデスクトップが20万円未満

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming TM500 TM500MH」が販売中だ。価格は19万9800円。

コンパクトなゲーミングデスクトップが欲しい人に

ASUS TUF Gaming TM500 TM500MHは、約15LでコンパクトなゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming T500」シリーズのモデルだ。CPUはAMD「Ryzen 7 260」、GPUはNVIDIA「GeForce RTX 5060」、メモリーは16GB、ストレージは1TB SSD、OSはWindows 11など。そのほか、空冷のCPUクーラーが搭載されている。

20万円未満のゲーミングデスクトップPCが欲しい人は、RTX 5060を搭載するASUS TUF Gaming TM500 TM500MHの購入を検討してみては？