長時間座るのがつらい椅子、替えどきかも。イトーキのメッシュチェア「サリダYL9」23％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活セール】イトーキ メッシュチェア「サリダYL9」をチェック！

イトーキのメッシュチェア「サリダYL9」がAmazon新生活セール対象。参考価格54,900円のところ、23％オフの42,210円で販売中。

長時間デスクに向かう人ほど、椅子の影響は大きい。最初は問題なくても、使い続けるうちに座面がへたってきたり、背もたれの支えが物足りなくなったりして、腰や背中がつらくなってくることもある。安い椅子でとりあえず済ませていたものの、そろそろ替えようかと考える人もいるはずだ。イトーキのメッシュチェア「サリダYL9」は、エクストラハイバックとヘッドレストを備え、長時間座る人のためのフルスペック仕様となっている。

エクストラハイバック＋ヘッドレスト

背もたれは肩の上まで届くエクストラハイバック仕様。さらにヘッドレストを備え、背中から頭まで上半身を支える形になっている。背もたれの高さがあり、体を預けて座りやすい。

体重感応式シンクロロッキング

背もたれは体重感応式シンクロロッキングに対応。座る人の体重に合わせてロッキングの強さが変わり、背もたれと座面が連動して動く仕組みだ。体を預けたときも背もたれが自然に倒れる。

座面奥行き調整（5段階・50mmスライド）

座面は奥行き調整に対応し、5段階・最大50mmのスライドが可能。座面を前後に動かし、体格や座り方に合わせて位置を調整できる。