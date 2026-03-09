このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1371回

セールは本日いっぱい 32GBメモリー＆1TB SSD搭載「mouse K5」が12万円台

2026年03月09日 13時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

【Amazon新生活セール】mouse 15.6型ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」をチェック！

　mouseの15.6型ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」がAmazon新生活セール対象に。参考価格139,800円のところ、11％オフの124,800円で販売中。

　Amazon新生活セールは、本日3月9日23:59まで！気になる方は、期間中にチェックしましょう！

　15.6型ノートは、軽さだけで選ぶモバイル機とは異なり、画面の見やすさや処理性能、端子構成まで含めて検討したいジャンルである。とくに、自宅や職場で据え置き気味に使いながら、資料作成に加えて画像編集や動画編集、オンライン会議、複数アプリの同時利用までこなしたい場合は、CPUやメモリー容量、ストレージの余裕が使い勝手を大きく左右する。 本機はCore i7-12700H、32GBメモリー、1TB SSD、GeForce RTX 2050 Laptop GPUを搭載した、性能重視の15.6型ノートである。軽量性最優先ではないぶん、作業をしっかり回したい人には注目しやすい構成といえる。

　「mouse K5」は、Core i7-12700HとGeForce RTX 2050に、メモリ32GBと1TB SSD。余裕を優先した構成になる。この中身でこの価格というバランスで選ばれている1台だ。

アマゾンでmouse 15.6型ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」を入手

32GBメモリ＋1TB SSD

　メモリは32GB（16GB×2）、ストレージは1TB NVMe SSD。最初から容量が大きい。ブラウザを開きっぱなしにしても、アプリをいくつも立ち上げても余裕がある。データもため込める。あとから増設を考えなくていい。

Core i7-12700H＋GeForce RTX 2050

　Core i7-12700Hを搭載し、GeForce RTX 2050 Laptop GPUも入っている。CPUだけのノートとは違い、GPUを使う処理もこなせる。画像編集や動画の書き出しなど、少し重い作業にも向く組み合わせだ。

15.6型フルHD（144Hz）と3年保証

　画面は15.6型フルHD（1920×1080）のノングレア。144Hz表示に対応する。映り込みを抑えたパネルだ。さらに3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付く。長く使うときの支えになる。

製品スペック

【CPU】Core i7-12700H

【GPU】GeForce RTX 2050 Laptop GPU

【メモリ】32GB（16GB×2）

【ストレージ】1TB NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）ノングレア／144Hz

【保証】3年間センドバック修理保証

【サポート】24時間365日電話サポート

　購入前に確認しておきたいのは、本機が約2.13kgで、動画再生時のバッテリー駆動時間も約4.5時間とされている点である。毎日気軽に持ち歩く軽量モバイルノートというよりは、自宅やオフィスで腰を据えて使う用途との相性がいいモデルである。

　一方で、32GBメモリーと1TB SSDを最初から備え、外部ディスプレー出力や有線LAN、Wi-Fi 6Eにも対応しているため、据え置き中心の作業環境では扱いやすさがある。薄さや軽さより、複数作業を止まりにくく回せる余裕や、画像・動画系の処理も見据えた構成を重視するなら魅力は十分である。Amazon新生活セールは本日3月9日いっぱいで終了予定であるため、価格重視で狙うなら今日中のチェックがよさそうである。

アマゾンでmouse 15.6型ノートPC「mouse K5（K5I7G50BK3SJW1104AZ）」を入手
 
Amazon新生活セールのページへ
 
新生活セール「ポイントアップキャンペーン」にエントリー

