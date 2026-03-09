7,980円→4,980円。Netflixもテレビで楽しめる「Fire TV Stick 4K Select」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活セール】Fire TV Stick 4K Selectをチェック！

Amazonのストリーミング端末「Fire TV Stick 4K Select」が新生活セール対象。参考価格7,980円のところ、38％オフの4,980円で販売中。

スマホやタブレットで見ているNetflixやYouTube、TVerなどの動画配信を、テレビの大きな画面で見たい人も多いはず。Amazonの「Fire TV Stick」は、HDMI端子に挿し、電源とネットに接続するだけで、こうした動画配信サービスを視聴できるストリーミング端末だ。今回セール対象となっている「Fire TV Stick 4K Select」は、4K Ultra HDやHDR10+に対応するモデルで、動画配信を大画面で楽しみたい人にはチェックしておきたい1台だ。

NetflixやTVerなど幅広い動画配信アプリに対応

Prime Video、Netflix、YouTube、TVer、U-NEXT、ABEMA、Hulu、Disney+、NHKプラスなどのアプリに対応。映画やドラマ、スポーツ中継、バラエティなど、さまざまな動画配信サービスをテレビで視聴できる。アプリを横断して作品検索を行うこともできる。

4K Ultra HDとHDR10+に対応

Fire TV Stick 4K Selectは、4K Ultra HDの映像出力に対応。HDR10+やHLGにも対応し、対応するテレビと4Kコンテンツを使えば4Kの動画配信をテレビで再生できる。出力は最大2160p／60fpsとなっている。

Alexa対応音声認識リモコンが付属

付属のAlexa対応音声認識リモコンを使うと、Alexaボタンを押して話しかけるだけで作品検索や再生操作が行える。複数のアプリをまたいだ検索にも対応。さらに、対応するテレビやサウンドバーの電源操作や音量調整もこのリモコンで行える。