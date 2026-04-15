今度のFire TV Stick、むっちゃ細いです！
Amazonは4月15日、新しい「Fire TV Stick HD」を発売しました。筐体は従来より30％もスリム。HDMIケーブルとほぼ変わらない幅の新デザインとなりました。これは大きなメリットです。
理由は配線がごちゃごちゃしがちなテレビの側面に差す際にも、ほかのHDMIケーブルと干渉しない、非常に快適なサイズ感になったためです。
これまでもスリムと言えばスリムでしたが、ちょっとはみ出して隣の端子にケーブルを差せないなんてこともあり、接続のためだけに延長ケーブルも同梱していましたね。よりシンプルになったのがうれしいです。
性能も平均で約30％も高速化。小型の筐体となると放熱も心配になるところですが、Amazonの開発チームがしっかりと開発し、長時間性能を落とさずに使えるとのことです。
また、本機種はACアダプターが同梱せず、テレビにあるUSB端子から直接電源を取れるようになりました。端子もUSB-Cとなり、ケーブルを差すだけで気軽に使えるようになったのは、目立たないが、うれしいポイントと言えます。
価格は6980円と据え置き。すでに本日から予約受付中。4月30日から順次出荷される予定です。
■Amazon.co.jpで購入
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