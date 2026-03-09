23,760円→9,800円！ ゼンハイザーの有線イヤホン「IE 200」が59％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活セール】

ゼンハイザー 有線イヤホン「IE 200」をチェック！

ゼンハイザーの有線イヤホン「IE 200」がAmazon新生活セール対象。参考価格23,760円のところ、59％オフの9,800円で販売中。

完全ワイヤレスが主流になった今でも、有線イヤホンを選ぶ人は少なくない。充電を気にせず使えることや、音の傾向を自分で選びやすいことも理由のひとつだろう。ゼンハイザーの「IE」シリーズは、有線イヤホンのシリーズとして展開されている。

今回セール対象になっている「IE 200」は、そのIEシリーズのエントリーモデルだ。TrueResponseトランスデューサーを搭載し、イヤーピースの装着位置を変えることで音のバランスを調整できるデュアルチューニングシステムを採用する。

1万円前後で“ちゃんとした有線イヤホン”を探していた人には、この価格は気になるところだろう。

TrueResponseトランスデューサーを搭載

IE 200はゼンハイザー独自のTrueResponseトランスデューサーを搭載する。ポリマーをブレンドした振動板を採用し、ノーコーティングのプレーン形状とすることで、ローからハイまでスムーズなつながりを目指した設計となっている。

イヤーピースの装着位置で音の傾向が変わる

イヤーピースは装着位置を2段階で選べる構造。浅めに装着するオープンポジションでは低域が軽くなり、空間の広がりを感じやすい音になる。密閉性を高めるスタンダードポジションでは低域が強まり、厚みのある音になる。

2種類のイヤーピースとブレードケーブル

イヤーピースはシリコンとフォームの2種類を用意。サイズはそれぞれS／M／Lが付属する。イヤーフックは調整可能で、ケーブルには衣服との擦れによるノイズを抑えるブレードケーブルを採用する。