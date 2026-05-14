物語の裏で暗躍する結社《身喰らう蛇》の活動が本格化する！

日本ファルコムは5月14日、同社を代表するストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品第2弾、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』について、結社《身喰らう蛇》に所属する執行者メンバーやカプア空賊団をまとめる三兄妹に関するキャラクター情報のほか、執行者のみが発動できるブーストモード「レギオンブースト」など、システムに関する最新情報を公開。

本作の発売日は、2026年2026年9月17日予定。価格は、Switch／PS5／PC（Steam）の通常版が8800円、Switch 2版が8950円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

なお、本作の公式サイトでもキャラクターやシステムの情報が公開されているので、あわせてチェックしよう。

●公式サイト

■キャラクター紹介

＜《道化師》カンパネルラ＞

年齢：？？歳

CV：伊藤かな恵さん

結社《身喰らう蛇》に所属する執行者の一人で、10代の少年のような外見をしているが年齢は不明。

No.0という特殊なナンバーを与えられており、《白面》ワイスマンが実行する計画の見届け役として結社から派遣された。

炎による幻術で姿を現したかと思えば、人を食った思わせぶりな台詞を残して消え去ってしまうなど、その行動は神出鬼没。

＜《怪盗紳士》ブルブラン＞

年齢：29歳

CV：谷山紀章さん

《怪盗紳士》の異名を持つ執行者No.X。「怪盗B」の名で大陸諸国の大都市を中心に暗躍しており、「美とは気高さ、遥か高みで輝くこと」という己の美学を実践するため結社に身を置いている。

芝居がかった言動とあわせ、トリッキーな技を駆使して敵を翻弄する戦法を得意としている。

＜《痩せ狼》ヴァルター＞

年齢：31歳

CV：吉水孝宏さん

大陸各地の武術を取り込み、人の命を奪うための“殺人拳”を完成させた武術家にして《痩せ狼》の異名を持つ執行者No.VIII。

獰猛かつ残忍な性格で、勝負となれば、女子どもが相手でも一切の容赦がない。共和国の遊撃士ジンが修める東方三大拳法の一つ《泰斗流》と何らかの関わりがあるようだが……。

＜《幻惑の鈴》ルシオラ＞

年齢：27歳

CV：柚木涼香さん

妖艶な出で立ちと一対の扇が印象的な結社《身喰らう蛇》に所属する執行者No.VI。《幻惑の鈴》の異名通り、鈴を用いた幻術と戦闘用の扇による多彩な乱舞攻撃を得意としている。

他の執行者たちと異なり、何らかの個人的な目的があってリベール王国を訪れたらしい。

＜ジョゼット・カプア＞

年齢：16歳

CV：永瀬アンナさん

《カプア一家》三兄妹の末っ子で、導力銃とアーツを使いこなす空賊団の紅一点。ボーイッシュで勝気な性格をしているが空賊団の家事全般を担うしっかり者でもあり、団員からは「お嬢」と慕われている。

エステルとは性格的にそりがあわないらしく、出会う度に「ノー天気女」「ボクっ子」と反発しあう仲。

＜キール・カプア＞

年齢：23歳

CV：田丸篤志さん

《カプア一家》三兄妹の次男で、空賊艇の操舵主を担当している青年。機動性の高い《山猫号》を抜群の操縦センスで乗りこなすほか、頭が切れるため空賊団の作戦行動を立案することも多い。

ジョゼットの意志を尊重しつつも、実の妹が空賊団に身を置いていることに関しては内心複雑な思いを抱いている様子。

＜ドルン・カプア＞

年齢：30歳

CV：丹沢晃之さん

空賊団の首領を務める《カプア一家》の長男。何者かに操られてリベール王国で空賊事件（the 1st）を引き起こしたが、元は単純豪快で家族想い・仲間想いの人物。

団員たちとともに囚われの身となっていたが、リベール王国を襲ったとある出来事の最中、どさくさに紛れて脱獄し、姿を消してしまった。