Uber Technologiesが中国のWeRideと提携して、完全自動運転ロボタクシーの商用サービスの世界展開を加速させています。

アラブ首長国連邦（UAE）を構成する7つの首長国の中でも、最先端テクノロジーの社会実装に積極的な地域として知られるアブダビでは、2025年11月に完全自動運転ロボタクシーのサービスが本格展開されています。Uberが世界中からプレス関係者を集めて2月下旬に開催した、UberとWeRideによるロボタクシーの試乗体験イベントに参加したのでレポートします。

モビリティの先端テック企業がタッグを組んだ

Uberが完全無人の自動運転サービスの国際展開において最初に選んだパートナーは、中国に本社を置くWeRideです。

WeRideはレベル4の自動運転技術を核に、ロボタクシーだけでなくバス、貨物輸送、清掃車など多岐にわたるソリューションを世界20以上の都市で提供するテック企業です。

アブダビでのサービス開始にあたり、両社は現地の運送大手であるTawasul Transport（タワソル トランスポート）と協力し、アブダビ近郊で自動運転車両の運用・管理を行なう体制も合わせて構築しました。

今回のサービスに導入された車両は、WeRideが開発した最新モデルの「GXR」です。ワゴンスタイルの車両には、最大5人が乗車可能。車内のレイアウトも公共交通としての実用性を追求した設計となっており、たとえばスーツケースも置けそうなほど足をゆったりと伸ばせる十分なスペースを確保しています。

筆者もアブダビのヤス・アイランドで、完全自動運転による約15分のライドを体験しました。

ロボタクシーの利用方法はとてもシンプルです。ユーザーは人間のドライバーによるライドシェアサービスを利用する感覚で、モバイルのUberアプリを立ち上げて「Autonomous＝自動運転車両」をオプションから選択することが可能です。

または、通常は人間のドライバーによる「UberX」や「Uber Comfort」をリクエストした際にも、走行ルートが自動運転車両によるロボタクシーの対応エリア内であり、かつ車両が利用可能なタイミングであれば、自動運転車とのマッチングが提案される場合もあります。

Uberアプリから、あらかじめ設定で「自動運転車を優先する」オプションを選択することで、マッチング率を高めることもできます。



走り始めるGXR



移動中の車内。道が空いていたこともありますが、とてもスムーズで快適なドライブでした

筆者は2025年の3月に、当時は米国テキサス州のオースティンで始まったばかりの完全自動運転車両によるロボタクシーのサービス「Waymo on Uber」を体験しています。WaymoはAlphabet傘下の、米国では最も早く商用のロボタクシーサービスを立ち上げたパイオニアです。

オースティンではジャガーの「I-PACE」をベースに、Waymoが開発したロボタクシーが使われています。WeRideの車両との違いは、1つには5人のパッセンジャーがゆったりと乗れるクルマのデザイン（I-PACEは運転席を除く、前に1人＋後に2人の計3人）があります。

ロボタクシーの外観も、WaymoのI-PACEはルーフトップに大型の回転式LiDARセンサーユニットを搭載していますが、WeRideのGXRは小型のソリッドステートLiDARを複数搭載して、センサーユニットをできるだけ目立たなくする工夫を図っています。

Waymoの車両はユーザーをピックアップするポイントに到着すると、ルーフトップの小さな液晶ディスプレイにユーザーのイニシャルを表示します。WeRideのGXRにはこの機能がなく、アプリの画面に表示されるナンバープレートの数字を車両のそれと見比べて確認する形になります。

もっとも、自分が呼んだ車両でないと、アプリからドアの鍵を開けることができません。間違えて他人が呼んだ車に乗って、意図しなかった場所に運ばれてしまう……という心配はありません。

アブダビの運行エリアは、観光施設やF1サーキット（ヤス・マリーナ・サーキット）、博物館などが多く集まるヤス・アイランドの賑やかなエリアです。現在、ヤス・アイランド内では完全無人運転が実施されていますが、その他のエリアや高速道路を走行する際は、安全を期してオペレーターが同乗する段階的なアプローチが取られています。