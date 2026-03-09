このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第89回

コメリ「決算市」開催中。シャープ「AQUOS」50V型スマート4Kテレビが79,800円

2026年03月09日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　コメリドットコムで「決算市」を開催中。ネット限定お買い得商品をはじめ、新生活準備、春のお庭づくり、農作業準備、春の行楽、お仕事応援、ペット用品、日用品・家庭用品まで幅広いカテゴリの商品が掲載されている。

　家電ではエアコンや洗濯機、冷蔵庫など新生活向けの製品、インテリアではベッドや寝具、ラグなどを掲載。園芸用品や農業用品、工具・資材、カー用品、アウトドア用品なども並び、住まいまわりの買い物をまとめて確認できるセールとなっている。

コメリ「決算市」のページへ

注目のセール商品

シャープ「AQUOS スマート4Kテレビ 50V型 4T-C50GJ1」

【ネット販売価格】79,800円

　HDR映像対応、映り込みを抑える低反射パネルを採用した50V型4Kテレビ。

まとめ

　コメリの「決算市」は、新生活家電から園芸用品、工具、日用品まで幅広く掲載されているセール。期間は3月31日までとなっている。

