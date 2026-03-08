【本日終了】さくらももこのゆる哲学『COJI-COJI』全4巻が50%還元【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

さくらももこセンセイのゆる哲学メルヘン漫画『COJI-COJI』が全巻50%ポイント還元中。

私的にさくらももこセンセイは漫画家としてよりも、エッセイストとしての側面でかなり影響を受けているのですが、本作『COJI-COJI』は、そんなさくらももこセンセイの内なる哲学を、ご自身の心情を吐露した文章以上に堪能できる漫画としてこれまたずいぶんと影響を与えてくれた作品です。まあ、言うても哲学的ではあるけどある意味屁理屈でもあるという、ゆるい感じが私の波長にぴったりフィットという感じなのですけれども。私の中ではコジコジの世界は、お母さんやお姉ちゃんのいないちびまる子ちゃんの世界というイメージ。

みなさんもぜひ、このシュールでゆるくて哲学的ななぞの快感にハマってください。

屁理屈も貫けば哲学になると教えてくれる名著

COJI-COJI

さくらももこ (著)

全4巻（完結）

2,148円 ＋ポイント還元 1,076 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

さくらももこセンセイの不思議でナンセンスなメルヘンギャグ漫画の傑作。主人公・コジコジは、年齢・性別・何の生物かも不明な謎の宇宙の子。メルヘンの国で自由気ままに暮らし、半魚鳥の次郎（ツッコミ担当）、お天気神様のハレハレ君、記憶喪失の人間ジョニー、自作の歌を歌う日々を過ごす。勉強？ 名前？ そんなの関係ない！ 「コジコジはコジコジだよ」の哲学で、なんでもない日常にシュールな事件が連発。時々しっとり感動したり、毒っ気のあるナンセンスギャグが炸裂したり妙に大人の心に刺さる不思議ワールドです。さくらももこセンセイ独特のゆる〜い絵柄と、深い哲学っぽいセリフが中毒性抜群。

