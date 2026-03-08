Kindle漫画セール情報「推し漫」 第71回
【本日終了】さくらももこのゆる哲学『COJI-COJI』全4巻が50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年03月08日 18時00分更新
さくらももこセンセイのゆる哲学メルヘン漫画『COJI-COJI』が全巻50%ポイント還元中。
私的にさくらももこセンセイは漫画家としてよりも、エッセイストとしての側面でかなり影響を受けているのですが、本作『COJI-COJI』は、そんなさくらももこセンセイの内なる哲学を、ご自身の心情を吐露した文章以上に堪能できる漫画としてこれまたずいぶんと影響を与えてくれた作品です。まあ、言うても哲学的ではあるけどある意味屁理屈でもあるという、ゆるい感じが私の波長にぴったりフィットという感じなのですけれども。私の中ではコジコジの世界は、お母さんやお姉ちゃんのいないちびまる子ちゃんの世界というイメージ。
みなさんもぜひ、このシュールでゆるくて哲学的ななぞの快感にハマってください。
屁理屈も貫けば哲学になると教えてくれる名著
COJI-COJI
さくらももこ (著)
全4巻（完結）
2,148円 ＋ポイント還元 1,076 pt (50%)
