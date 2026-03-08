【本日最終日】2026年中に新刊出るかも!? 『ハンター×ハンター』第38巻まで全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

『ハンター×ハンター』が全巻50%還元セール対象です！

冨樫義博センセイのXアカウントでは、2月24日に「No.420、原稿完成。」が報告されており、続く3月4日のポストで「No.422の台詞と背景指定」、3月7日のポストで「No.423の背景指定」が完了とアナウンス。現在刊行済みの最新刊第38巻に収録されているのがNo.400までなので、2026年中には第39巻の発売も期待できそうです！

今回のセールでは既刊全巻50%ポイント還元対象ですので、この機会にぜひ揃えておきましょう！

そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！

続巻待たされるけど、待った甲斐があったと思わせてくれるのよ

ハンター×ハンター

冨樫義博 (著)

全38巻（続巻）

17,605円 ＋ポイント還元 8,803 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

伝説のハンターである父・ジンを探すためハンター試験に挑むゴン＝フリーク。そこで出会った暗殺一家ゾルディック家の末っ子キルア、幻影旅団に復讐を誓うクルタ族の生き残りクラピカ、医者を目指す熱血漢レオリオたちと仲間になり、念能力を駆使した壮絶な戦いと冒険に！



強化系・変化系・放出系・操作系・具現化系・特質系の6系統に分かれたオリジナルの超能力設定「念システム」を使った、キャラクターの性格や才能が反映される戦闘時の心理描写が深くて熱い！ ヨークシンシティ編、キメラアント編、選挙編ときて、現在進行中の暗黒大陸編は、緻密な伏線と心理戦が見どころです！

そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！