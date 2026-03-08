Kindle漫画セール情報「推し漫」 第69回
【本日最終日】2026年中に新刊出るかも!? 『ハンター×ハンター』第38巻まで全巻50%還元【Kindle漫画セール情報】
2026年03月08日 17時00分更新
『ハンター×ハンター』が全巻50%還元セール対象です！
冨樫義博センセイのXアカウントでは、2月24日に「No.420、原稿完成。」が報告されており、続く3月4日のポストで「No.422の台詞と背景指定」、3月7日のポストで「No.423の背景指定」が完了とアナウンス。現在刊行済みの最新刊第38巻に収録されているのがNo.400までなので、2026年中には第39巻の発売も期待できそうです！
今回のセールでは既刊全巻50%ポイント還元対象ですので、この機会にぜひ揃えておきましょう！
続巻待たされるけど、待った甲斐があったと思わせてくれるのよ
ハンター×ハンター
冨樫義博 (著)
全38巻（続巻）
17,605円 ＋ポイント還元 8,803 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
強化系・変化系・放出系・操作系・具現化系・特質系の6系統に分かれたオリジナルの超能力設定「念システム」を使った、キャラクターの性格や才能が反映される戦闘時の心理描写が深くて熱い！ ヨークシンシティ編、キメラアント編、選挙編ときて、現在進行中の暗黒大陸編は、緻密な伏線と心理戦が見どころです！
