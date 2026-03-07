このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第68回

「100mだけ誰より速ければ全部解決する」名言の宝庫の魚豊漫画、新装版『ひゃくえむ。』上下巻共に50%ポイント還元で実質1265円！【Kindle漫画セール情報】

2026年03月07日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

『チ。―地球の運動について―』の魚豊センセイが描く、100メートル走に魅せられた少年たちの青春を描いた連載デビュー作。

　全5巻の単行本を上下2巻に分けた新装版が、上下巻とも50%のポイント還元が付いて実質1265円です。セールは3月8日まで。急げ！

全巻の購入はこちら(Amazon)

情熱と狂気を描かせたらピカイチ！
走ることに魂を焼かれた少年たちの物語

Image from Amazon.co.jp
ひゃくえむ。新装版　上 (マガジンポケットコミックス)
上巻の購入はこちら(Amazon)

ひゃくえむ。新装版
魚豊 (著)  
上下巻（完結）
2530円 ＋ポイント還元 1,266 pt (50%)
上巻
1265円＋ポイント還元 633 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　100m走に取り憑かれた少年たちの物語。生まれつき足の速いトガシは、その才能だけで自らの居場所も友人も手に入れてきた。だが何も持たない転校生・小宮は、周囲に馴染めずいじめられ、走ることの苦しさで気を紛らわせていた。自分を痛めつけるだけのために走る小宮を見て、トガシは自らの経験から「たいていの問題は100ｍだけ誰よりも速ければ全部解決する」と助言する。走ることに意義を見出した小宮の“熱”に触れ、トガシの中の走る意味もねじれていく。フォームを盗み、努力で食らいつく小宮。勝利こそ存在証明のトガシ。二人は高校で再会し、全国大会のレーンへ。「100ｍだけ誰よりも速ければ──」自分から小宮に送った呪いの言葉が、負ける恐怖と勝つ快楽を呼び起こす。

