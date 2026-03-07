Kindle漫画セール情報「推し漫」 第68回
「100mだけ誰より速ければ全部解決する」名言の宝庫の魚豊漫画、新装版『ひゃくえむ。』上下巻共に50%ポイント還元で実質1265円！【Kindle漫画セール情報】
2026年03月07日 17時00分更新
『チ。―地球の運動について―』の魚豊センセイが描く、100メートル走に魅せられた少年たちの青春を描いた連載デビュー作。
全5巻の単行本を上下2巻に分けた新装版が、上下巻とも50%のポイント還元が付いて実質1265円です。セールは3月8日まで。急げ！
情熱と狂気を描かせたらピカイチ！
走ることに魂を焼かれた少年たちの物語
|ひゃくえむ。新装版 上 (マガジンポケットコミックス)
ひゃくえむ。新装版
魚豊 (著)
上下巻（完結）
2530円 ＋ポイント還元 1,266 pt (50%)
上巻
1265円＋ポイント還元 633 pt (50%)
