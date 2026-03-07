「100mだけ誰より速ければ全部解決する」名言の宝庫の魚豊漫画、新装版『ひゃくえむ。』上下巻共に50%ポイント還元で実質1265円！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

『チ。―地球の運動について―』の魚豊センセイが描く、100メートル走に魅せられた少年たちの青春を描いた連載デビュー作。

全5巻の単行本を上下2巻に分けた新装版が、上下巻とも50%のポイント還元が付いて実質1265円です。セールは3月8日まで。急げ！

情熱と狂気を描かせたらピカイチ！

走ることに魂を焼かれた少年たちの物語

ひゃくえむ。新装版

魚豊 (著)

上下巻（完結）

2530円 ＋ポイント還元 1,266 pt (50%)

上巻

1265円＋ポイント還元 633 pt (50%)

作品紹介

100m走に取り憑かれた少年たちの物語。生まれつき足の速いトガシは、その才能だけで自らの居場所も友人も手に入れてきた。だが何も持たない転校生・小宮は、周囲に馴染めずいじめられ、走ることの苦しさで気を紛らわせていた。自分を痛めつけるだけのために走る小宮を見て、トガシは自らの経験から「たいていの問題は100ｍだけ誰よりも速ければ全部解決する」と助言する。走ることに意義を見出した小宮の“熱”に触れ、トガシの中の走る意味もねじれていく。フォームを盗み、努力で食らいつく小宮。勝利こそ存在証明のトガシ。二人は高校で再会し、全国大会のレーンへ。「100ｍだけ誰よりも速ければ──」自分から小宮に送った呪いの言葉が、負ける恐怖と勝つ快楽を呼び起こす。