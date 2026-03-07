Kindle漫画セール情報「推し漫」 第66回
むむむ！『三国志』『バビル二世』『魔法使いサリー』など、横山光輝作品が大量に50%還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年03月07日 17時00分更新
大変です！ 横山光輝センセイの作品が大量に50%ポイント還元対象です！
横山光輝センセイといえば、何と言っても歴史漫画。特に圧巻は歴史大河『三国志』でしょう。『三国志演義』を原作に、子供から大人まで「三国志の入門書」として今でも愛読されている名著です。場所によっては図書館にあったりしますからね。
今回はこの『三国志』に加えて、横山作品の中からメディア化された作品を中心にご紹介。特に、最後の『魔法使いサリー』は、前回のセール時にはセール対象にならなかった作品ですので、まだ未読の方はぜひこの機会にどうぞ！ セール期間は3月8日までです！
「Amazonマンガ週末祭第３弾」は、かなりどうかしているラインアップなので、ぜひそのほかの気になるラインアップはこちらでチェックしてみてください！
歴史とSFを舞台にヒーローを描き続けた漫画家の代表作
三国志
横山光輝 (著)
全42巻（完結）
30,492円 ＋ポイント還元 15,246 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
横山版では原作からいろいろと調整されたシーンも。有名なところでは、長坂坡の戦い・劉備の阿斗投げ。本来、趙雲が曹操軍を突破して劉備の子・阿斗を救い、劉備に渡す場面で、劉備が「子のために趙雲を失うところだった！」と地面に子供を投げ捨てるというシーンがあるのですが、横山版では「なにもそこまでしなくても…」と柔らかく修正され、部下に渡す形になっていたりして、過去の原作をコミカライズする際には、今も昔もコンプライアンスに配慮する必要があったことが感じられる一コマ。
また、横山漫画では、おなじみのセリフとして「むむむ」と頭を悩ませるシーンが多く登場するのですが、これがネットミーム化。ほかにも「まて あわてるな これは孔明の罠だ」も頻出ミーム。さらに「げぇっ関羽！」「泣いて馬謖を斬る」といった名場面がアクスタ化されるなど、本作から転用され、今も愛され続ける名場面多し。必読。
バビル２世
横山光輝 (著)
全12巻（完結）
6,600円 ＋ポイント還元 3,300 pt (50%)
マーズ
横山光輝(著)
全5巻（完結）
2,750円 ＋ポイント還元 1,375 pt (50%)
ちなみに、アニメ『六神合体ゴッドマーズ』は、一応本作を原作とするものの、まったくの別ものです。
鉄人28号
横山光輝 (著)
全18巻（完結）
11,880円 ＋ポイント還元 5,940 pt (50%)
魔法使いサリー
横山光輝 (著)
全2巻（完結）
1,100円 ＋ポイント還元 550 pt (50%)
そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！
