Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第81回
【4909円→2942円】YommorのSwitch 2用コントローラーが40％オフ！ 新生活セール期間中にゲットしておきたい！
2026年03月06日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Nintendo Switch 2用コントローラーが3000円未満
Amazon.co.jpにて、Yommorの「Switch2 コントローラー 【2025年先端モデル】」が販売中だ。参考価格は4909円だが、新生活セールにより40％オフの2942円で購入できる（3月6日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2・iOS・Android、Windows PCに対応するコントローラー。ドリフト問題を解消する非接触式ホールセンサー、6軸ジャイロセンサー、Turbo連射機能、4段階HD振動機能、10mの無線操作などが特徴となっている。
Switch 2用コントローラーを安価でゲットしたい人に
ユーザーレビューを見ると、操作性の良さとコスパの高さを評価する声が多く寄せられている。新生活セール期間中は3000円を切る価格で購入できるため、気になる人は早めに購入することをおすすめする。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch2 コントローラー 【2025年先端モデル】 スイッチコントローラー ダブルホール機能 無線Bluetooth接続 Switch1/2代対応 背面ボタン搭載 TURBO連射機能 マクロ機能 ジャイロセンサー搭載 4階段HD振動 高耐久ボタン 1000mAh大容量 Switch全世代に対応 Android/IOS/PC対応 日本語取扱説明書付き (Red)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
