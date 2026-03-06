カプコンは3月6日、月面世界を舞台にした新感覚のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」の最新トレーラーを「カプコン スポットライト」にて公開した。

そのなかで一部プラットフォームの発売日を4月24日から4月17日へ1週間“前倒し”することが明かされた。発売延期を繰り返してきた本作が今度は前倒しとあって、話題を呼んでいる。

トレーラーでは、「地球に行きたい！」と語る少女ディアナと、「俺たちはもうチームだろ」と語るヒューが月面基地を突破していくムービーが見られる。また、2人の憩いの場となるシェルターで表情豊かにお手伝いしてくれるロボット「キャビン」が登場するなど、期待が高まるものに。

なお、配信中の体験版「プラグマタ スケッチブック」は100万ダウンロードを達成。購入の検討に、ぜひプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年4月17日 ※国内Nintendo Switch 2版のみ4月24日予定

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。