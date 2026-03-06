カプコン「プラグマタ」発売日を4月17日に前倒し　Switch 2版は4月24日のまま

　カプコンは3月6日、月面世界を舞台にした新感覚のSFアクションアドベンチャー「プラグマタ」の最新トレーラーを「カプコン スポットライト」にて公開した。

　そのなかで一部プラットフォームの発売日を4月24日から4月17日へ1週間“前倒し”することが明かされた。発売延期を繰り返してきた本作が今度は前倒しとあって、話題を呼んでいる。

PS5／Xbox Series X|S／Steamは17日に前倒し。Switch 2版はそのまま24日発売だ

海外向けのトレーラーではいつもの「Sorry!」と書かれたディアナのお手紙演出も。日本・アジア地域以外ではSwitch 2版も17日発売になるという

　トレーラーでは、「地球に行きたい！」と語る少女ディアナと、「俺たちはもうチームだろ」と語るヒューが月面基地を突破していくムービーが見られる。また、2人の憩いの場となるシェルターで表情豊かにお手伝いしてくれるロボット「キャビン」が登場するなど、期待が高まるものに。

　なお、配信中の体験版「プラグマタ スケッチブック」は100万ダウンロードを達成。購入の検討に、ぜひプレイしてみてはいかがだろうか。

早期購入特典に、ヒューとディアナの追加衣装をプレゼント

デラックスエディションにはシェルターの生活を豊かにするDLC「シェルターバラエティパック」も同梱

LINEスタンプが本日より発売。全40種類で250円となる

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ
ジャンル：SFアクションアドベンチャー
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年4月17日　※国内Nintendo Switch 2版のみ4月24日予定
価格：
　通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）
　デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。
CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM
Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

