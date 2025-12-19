カプコンは12月19日、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』について、予約開始を記念して、PlayStation 5 Pro（CFI-7000B01）やAmazonギフトカード合計10万円分が抽選で当たるキャンペーンを開催。キャンペーン期間は、2026年1月1日23時59分まで。

「プラグマタ」公式Xアカウント（@PRAGMATA_JP）をフォローし、期間中毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストすることで、1名にAmazonギフトカード5万円分、100名にAmazonギフトカード500円分をプレゼント。

また、キャンペーン対象ポストに「#プラグマタ予約開始」とリプライをした人の中から抽選で1名にPS5 Proがプレゼントされるので、ぜひとも参加しよう。

ゲームの発売日は2026年4月24日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版がともに7990円。デラックスエディションは8990円だ。

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間：2025年12月19日～2026年1月1日23時59分まで

賞品：

・リプライ賞：PlayStation(R)5 Pro （CFI-7000B01）……1名

・リポスト賞：Amazon ギフトカード 5万円分……1名

Amazon ギフトカード 500円分……100名

※画像はイメージです。

※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

参加方法：

1.「プラグマタ」公式Xアカウント（@PRAGMATA_JP）をフォロー

2.リプライ賞：「#プラグマタ予約開始」を付けて、キャンペーン対象ポストにリプライ

リポスト賞：毎日投稿されるキャンペーン対象ポストをリポスト（引用リポストは含まない）

※リポスト賞のキャンペーン対象ポストは毎日ポストされ、即時で結果が確認できます。合計14回の投稿を予定しています。

▼『プラグマタ』予約開始キャンペーンの詳細はこちらへ！

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20251219/pragmata_preordercp/

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年4月24日

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。