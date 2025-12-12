カプコンは12月12日、ロサンゼルスで開催された世界最大級のデジタルゲームショウ「The Game Awards 2025」にて、『プラグマタ』の最新トレーラーを公開した。

宇宙服姿の“ヒュー・ウィリアムズ”とアンドロイドの少女“ディアナ”、2人の主人公が紡ぐドラマを感じさせる映像には、ついに決定した2026年4月24日の発売日や、Nintendo Switch 2 への対応、PC（Steam）に向けては本日より先行配信される体験版など、さまざまな情報が詰め込まれている。

以下では、本日公開された最新情報の数々を紹介していこう。

▼「PRAGMATA - Pre-Order Trailer」

https://youtu.be/JhXF709hQ1c

■発売日が2026年4月24日に決定！ 本日より予約受付もスタート

『プラグマタ』の発売予定日が2026年4月24日に決定した。予約受付も本日より順次開始されている。

パッケージ版には早期購入特典として、ダウンロード版には予約特典として、勇猛果敢な戦国時代の武士の衣装を纏ったヒューの衣装「ネオ・ブシドー」と、可憐に暗躍する忍者をテーマにしたディアナの衣装「ネオ・クノイチ」をプレゼント。

確実にゲットしたい人は、ぜひ予約しよう。

※早期購入特典は後日、別途入手できる可能性があります。

※パッケージ版への早期購入特典の封入は、特典在庫が無くなり次第、終了となります。

■『プラグマタ』の世界観がさらに深く味わえる『プラグマタ デラックスエディション』

プラグマタの世界観をさらに深く味わえる『プラグマタ デラックスエディション』もラインアップ。「デラックスエディション」ではゲーム本編に加えて、本作をより一層楽しむ「シェルターバラエティパック」を収録。

ヒューのクールな宇宙服や武器、キュートなディアナの違った一面が見られる衣装や動き、さらに75点もの資料がシェルターで閲覧できる「アートワーク」など、月面世界でのヒューとディアナの憩いの場“シェルター”を豊かにするコンテンツをギュッと詰めこんだパックになっている。

●『プラグマタ デラックスエディション』収録物

・ゲーム本編

・シェルターバラエティパック

●『シェルターバラエティパック』収録物

・ヒュー衣装 2種

・ディアナ衣装 2種

・武器スキン「グリップガンDS」 1種

・シェルターBGM 3種

・ディアナエモート 3種

・データライブラリ「アートワーク」

※『シェルターバラエティパック』はゲーム発売日よりパック単体でもご購入いただけます。

■Nintendo Switch 2 版も発売決定！ ディアナのamiiboも登場

既公開の対応プラットフォームに加えて、Nintendo Switch 2への対応も発表され、他プラットホームと同じく2026年4月24日に発売日が決定、本日より予約も受付開始した。

さらにディアナのamiiboも登場予定。詳細は今後の続報を待ってほしい。Nintendo Switch 2版の映像は近日公開予定なので、楽しみにしよう。

ゲーム内でamiiboをタッチすると探索で入手できる武器や回復アイテムなどを補給できる。補給できるアイテム類は、1回の出撃ごとに最大3種まで受け取りが可能だ。

■体験版『プラグマタ スケッチブック』が近日配信予定！ PC（Steam）版は本日より先行配信スタート

ハッキング＆アクション！ 独自の爽快感を楽しむ体験版『プラグマタ スケッチブック』の配信が決定。本日よりPC（Steam）で先行配信される（PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2へ向けては後日配信予定）。

本作ならではの世界観と並列思考で左右の脳をフル回転させる戦闘システムの手触り、月面施設内での独特な浮遊感を感じられる探索が試せるのはもちろん、何度もチャレンジしたくなる“遊び”もちょっぴり忍ばせた特別仕立ての体験版となっている。ぜひともチェックしよう。

■二人のドラマを彩るテーマ曲「Memories Are You」を発表！ 本日より6楽曲が先行配信中

『プラグマタ』のテーマ曲「Memories Are You」を発表。由薫さんの切なさを帯びた歌声で描かれる本作の世界観を楽しもう。さらに「Memories Are You - The Core Cut -」を含む『プラグマタ』の6楽曲が本日より先行配信中。下記リンクの配信サービスから楽しもう。

https://CAPCOM.lnk.to/pragmata

由薫さん

2022年に「lullaby」でメジャーデビュー。翌年リリースの「星月夜」はデジタル再生数4億回を突破するヒットとなり、その名を広く知られるようになる。洋楽と邦楽、両方の魅力を取り入れた音楽性により活動の場を広げている。

【ゲーム情報】

タイトル：プラグマタ

ジャンル：SFアクションアドベンチャー

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年4月24日

価格：

通常版：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

CERO：C（15才以上対象）

©CAPCOM

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。