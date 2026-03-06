Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第80回
やっぱりXboxなんだよなあ……有線コントローラーのコスパモデルが15％オフでさらにおトクに！
2026年03月06日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Xbox・PC用有線コントローラーが15％オフ
Amazon.co.jpにて、GameSirのXbox・PC有線コントローラー「GameSir G7 SE」が販売中だ。過去価格は6499円だが、新生活セールにより15％オフの5524円で購入できる（3月6日時点）。
GameSir G7 SEは、Xbox Series X|S、Xbox One PC（Windows）に対応するコントローラー。ホール効果センサーを採用したアナログトリガーおよびスティック、作動防止用ボタン、6軸ジャイロセンサーなどが特徴となっている。
コスパの高いXbox・PCコントローラー
ユーザーレビューを見ると、コスパの良さを評価する声が多い模様。Xbox・PC用のゲームコントローラーをお得に購入したい人におすすめだ。
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir G7 SE 有線コントローラー Xbox One/Xbox Series X|S/PC用 ゲームパッド ホール効果採用ジョイスティック 3.5mmオーディオジャック付き
