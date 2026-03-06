コスパ良しのゲーミングノートがますます安く。RTX 5060 × 165Hz駆動のASUS製16型ノートが20万9800円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

RTX 5060搭載のゲーミングノートが13％オフ

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming F16 FX608JMR」が販売中だ。過去価格は23万9800円だが、新生活セールにより13％オフの20万9800円で購入できる（3月6日時点）。

TUF Gaming F16 FX608JMRは、インテル「Core i5-14450HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する16型ゲーミングノートPC。解像度は1920×1200ドット（16:10）、リフレッシュレートは165Hz、メモリーは32GB、ストレージは512GB SSDなどとなっている。

高コスパのゲーミングノート

ユーザーレビューを見ると、「価格の割に能力が高い」「コスパが良い」といった声が寄せられている。20万円台のゲーミングノートPCを探している人に打ってつけの一台と言えるだろう。