コスパ良しのゲーミングノートがますます安く。RTX 5060 × 165Hz駆動のASUS製16型ノートが20万9800円！
2026年03月06日 15時00分更新
RTX 5060搭載のゲーミングノートが13％オフ
Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming F16 FX608JMR」が販売中だ。過去価格は23万9800円だが、新生活セールにより13％オフの20万9800円で購入できる（3月6日時点）。
TUF Gaming F16 FX608JMRは、インテル「Core i5-14450HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する16型ゲーミングノートPC。解像度は1920×1200ドット（16:10）、リフレッシュレートは165Hz、メモリーは32GB、ストレージは512GB SSDなどとなっている。
高コスパのゲーミングノート
ユーザーレビューを見ると、「価格の割に能力が高い」「コスパが良い」といった声が寄せられている。20万円台のゲーミングノートPCを探している人に打ってつけの一台と言えるだろう。
|ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F16 FX608JMR 16インチ RTX 5060 インテル Core i5 14450HX メモリ 32GB SSD 512GB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 重量 2.3kg 動画編集 イェーガーグレー FX608JMR-I5R5060A
