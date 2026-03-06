【4万500円→2万9800円！】WQHDにデビューするならこれ。27型ゲーミングディスプレー「ROG Strix XG27ACS-W」が26％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

180Hz駆動のASUS ROG製ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングディスプレー「ROG Strix XG27ACS-W」が販売中だ。過去価格は4万500円だが、新生活セールにより26％オフの2万9800円で購入できる（3月6日時点）。

ROG Strix XG27ACS-Wは、180Hzリフレッシュレート駆動の27型ゲーミングディスプレー。解像度はWQHD（2560×1440ドット）、応答速度は1ms（GTG）など。視認性を自動で最適化してくれるAI機能も特徴となっている。

高評価の27型WQHDディスプレー

ユーザーレビューを見ると、「コスパが高い」「色の表現力がすごい」「デザインがすてき」といった声が寄せられている。27型のWQHDディスプレー、かつ180Hzの高リフレッシュレートが最大の魅力。買い替えを検討している人におすすめだ。