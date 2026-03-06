“完璧レベルの傑作”ゲーミングマウスが14％オフ！8000Hz対応の超軽量Razer製が新生活セールの対象に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

8000Hzポーリングレート対応の人気マウス

Amazon.co.jpにて、ゲーミングマウス「Razer Viper V3 Pro White Edition」が販売中だ。参考価格は2万6480円だが、新生活セールにより14％オフの2万2800円で購入できる（3月6日時点）。

Razer Viper V3 Pro White Editionは、eスポーツのプロ選手とともに開発されたゲーミングマウス。8000Hzのポーリングレートに対応するほか、55gの軽量設計、第3世代Razerオプティカルマウススイッチや第2世代Razer Focus Proオプティカルセンサーなどが特徴となっている。

完璧の域に達していると高評価

ユーザーレビューを見ると、「軽すぎる」「何ひとつ文句がない」「完璧なマウス」と好評の声が相次いで寄せられている。高評価のゲーミングマウスでeスポーツの熱量を味わってみては？