“完璧レベルの傑作”ゲーミングマウスが14％オフ！8000Hz対応の超軽量Razer製が新生活セールの対象に
2026年03月06日 15時00分更新
8000Hzポーリングレート対応の人気マウス
Amazon.co.jpにて、ゲーミングマウス「Razer Viper V3 Pro White Edition」が販売中だ。参考価格は2万6480円だが、新生活セールにより14％オフの2万2800円で購入できる（3月6日時点）。
Razer Viper V3 Pro White Editionは、eスポーツのプロ選手とともに開発されたゲーミングマウス。8000Hzのポーリングレートに対応するほか、55gの軽量設計、第3世代Razerオプティカルマウススイッチや第2世代Razer Focus Proオプティカルセンサーなどが特徴となっている。
完璧の域に達していると高評価
ユーザーレビューを見ると、「軽すぎる」「何ひとつ文句がない」「完璧なマウス」と好評の声が相次いで寄せられている。高評価のゲーミングマウスでeスポーツの熱量を味わってみては？
|【8000Hzドングル同梱・超軽量55g】Razer Viper V3 Pro White Edition ゲーミングマウス ワイヤレス 無線 Focus Pro 35Kセンサー 35000DPI 高速応答 オプティカルスイッチ 6ボタン
