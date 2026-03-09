Amazonセール情報大紹介！ 第1406回
持ち歩くマウス。約15g、3台切替対応の超小型モデルがセールで3,580円
2026年03月09日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活セール】サンワダイレクト Bluetoothマウス「400-MAWB216BK」をチェック！
サンワダイレクトのBluetoothマウス「400-MAWB216BK」がAmazon新生活セール対象。参考価格3,980円のところ、10％オフの3,580円で販売中。
ノートPCを持ち歩くときでも、やっぱりマウスを使いたいという人は多いはずだ。ただ、普通のマウスをバッグに入れると意外とかさばる。この「400-MAWB216BK」は、そんな人向けの超小型モデル。ペンケースや小さなポーチにも入るサイズで、外に持ち出すことを意識した設計になっている。
約15gの超小型サイズ
本体重量はシリコンカバーなしで約15g、カバーありでも約24g。一般的なマウスと比べてサイズは約1/3、薄さは約1/4ほどのコンパクト設計。ペンケースや胸ポケットにも入るサイズで、持ち歩きやすい。
3台の機器を切り替え
Bluetooth×2台とUSB-Aレシーバー接続×1台に対応し、合計3台のデバイスを登録できる。接続切替スイッチで操作する機器をそのまま切り替えられる。
静音クリックとUSB充電
クリック音を抑えた静音設計。カーソル速度は1000／1600／2400の3段階で調整できる。電源は内蔵バッテリーで、付属のUSB A to Cケーブルで充電する。満充電時の使用可能日数は約70日。
