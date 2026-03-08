Office 2024込みで112,800円。FMV「Note A WA1-K2」が21％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活セール】FMV ノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」をチェック！

FMVのノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」

がAmazon新生活セール対象。参考価格142,800円のところ、21％オフの112,800円で販売中。

Windows 10のサポート終了をきっかけに、PCの買い替えを考えている人も多いはずだ。Office付きで一式そろえたいなら、富士通の15.6型ノート「Note A WA1-K2」は候補に入る。

Ryzen 5 7430Uにメモリ16GB、512GB SSDを組み合わせ、Microsoft Office Home & Business 2024を同梱。さらにDVDドライブ（スーパーマルチドライブ）や有線LANポートも備え、日常用途のPCとして使える仕様だ。

Office Home & Business 2024が付属

本体にはMicrosoft Office Home & Business 2024が付属する。WordやExcel、Outlookなどのソフトが使える買い切り版で、追加契約なしでそのまま使い続けられる。PCを用意してすぐに文書作成や表計算を始められる。

DVDドライブと有線LANを搭載

DVDドライブ（スーパーマルチドライブ）を本体に内蔵する。有線LANポート（RJ-45）も備え、固定回線などの有線ネットワークにも接続できる。

Ryzen 5とメモリ16GB、512GB SSD

CPUはAMD Ryzen 5 7430U（6コア／12スレッド）。メモリは16GB（8GB×2）、ストレージは約512GBのSSDとなる。ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）

【Office】Microsoft Office Home & Business 2024