Office 2024込みで112,800円。FMV「Note A WA1-K2」が21％オフ
2026年03月08日 21時50分更新
【Amazon新生活セール】FMV ノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」をチェック！
FMVのノートPC「Note A WA1-K2（FMVWK2A155_AZ）」
がAmazon新生活セール対象。参考価格142,800円のところ、21％オフの112,800円で販売中。
Windows 10のサポート終了をきっかけに、PCの買い替えを考えている人も多いはずだ。Office付きで一式そろえたいなら、富士通の15.6型ノート「Note A WA1-K2」は候補に入る。
Ryzen 5 7430Uにメモリ16GB、512GB SSDを組み合わせ、Microsoft Office Home & Business 2024を同梱。さらにDVDドライブ（スーパーマルチドライブ）や有線LANポートも備え、日常用途のPCとして使える仕様だ。
Office Home & Business 2024が付属
本体にはMicrosoft Office Home & Business 2024が付属する。WordやExcel、Outlookなどのソフトが使える買い切り版で、追加契約なしでそのまま使い続けられる。PCを用意してすぐに文書作成や表計算を始められる。
DVDドライブと有線LANを搭載
DVDドライブ（スーパーマルチドライブ）を本体に内蔵する。有線LANポート（RJ-45）も備え、固定回線などの有線ネットワークにも接続できる。
Ryzen 5とメモリ16GB、512GB SSD
CPUはAMD Ryzen 5 7430U（6コア／12スレッド）。メモリは16GB（8GB×2）、ストレージは約512GBのSSDとなる。ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）
【Office】Microsoft Office Home & Business 2024
