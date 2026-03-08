RTX 5060＋32GBで209,800円。ASUSの16型「TUF Gaming F16」が13％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活セール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMR）」をチェック！

ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMR）」がAmazon新生活セール対象。過去価格239,800円のところ、13％オフの209,800円で販売中。

RTX 5060にメモリ32GB。この組み合わせだと、ゲーミングノートでは価格がもう少し上になることも多い。ASUSの「TUF Gaming F16」はCore i5-14450HXを搭載した16型モデル。RTXノートを見ていると、このスペックでこの価格というところは気になる人も多いはず。

Core i5-14450HX＋GeForce RTX 5060 Laptop GPU

CPUはCore i5-14450HX。GPUはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載する。メモリは32GB（DDR5-5600）。ストレージは512GB NVMe SSD。OSはWindows 11。

16型（1920×1200）165Hzディスプレイ

ディスプレイは16型で解像度は1920×1200。リフレッシュレート165Hzに対応するノングレアパネルを採用する。

Thunderbolt 4やHDMI、有線LANを備えるインターフェース

Thunderbolt 4、USBポート、HDMI、有線LANポートを備える。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応する。本体重量は約2.3kg。

製品スペック

【CPU】Core i5-14450HX

【GPU】GeForce RTX 5060 Laptop GPU

【メモリ】32GB（DDR5-5600）

【ストレージ】512GB NVMe SSD

【ディスプレイ】16型（1920×1200）

【リフレッシュレート】165Hz