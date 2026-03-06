最新刊・第3巻が早くも50%還元対象にぃぃぃっ!!!　藤田和日郎最新作『シルバーマウンテン』激アツ展開の最新刊を今すぐ読め！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

藤田和日郎センセイの最新作『シルバーマウンテン』、先日（2月18日）発売になったばかりの第3巻が早くも50%ポイント還元です！ 聞いてないよ！ うれしいけど！

そんなわけで第3巻も絶好調に面白いです。現時点での展開を一言で言うと、ミヒャエル・エンデの『ネバーエンディングストーリー』みたいな世界を藤田和日郎流に描いた感じです。全然違うわ！って人もいるでしょうが、私的には似た世界観的の匂いを感じちゃってて、それがとても面白いのです。真相はご自分の目で、ぜひ。

そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！

此奴はサイッダ。テメエをぶちのめす女の名前だ。

シルバーマウンテン

藤田和日郎 (著)

全3巻（続巻）

1,815円 ＋ポイント還元 908 pt (50%)

第1巻

583円 ＋ポイント還元 292pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

天狗に75年の年齢を奪われ10歳の身体に戻された85歳の武術家が、積み上げた全てを拳に宿したまま、魍魎跋扈する仙境で「武の頂」を目指す異境幻想譚。



拝郷銀兵衛、85歳は武術を極めた整体師。ある日いきなり電車で天狗にさらわれる。天狗は銀兵衛が己の強さに慢心しているとして、その身柄を天狗の棲む異界「仙境」に連れ去り、その運搬費として75年分の年齢を奪う。10歳になってしまった銀兵衛だが、その小さな身体でも拳はまだ覚えていた。85年かけて磨いた武術が、「螺界」で降り掛かる災難をすべて粉砕する。たまたま同じ電車に乗り合わせ、やはり子供の姿に変えられた銀兵衛のライバル兵頭、仙境の住人たちに恐れられる氷瀑竜、その竜に襲われていたところを行きがかりで助けた魔道使いの少女サイッダ。なし崩し的に組まれたパーティーで天狗の住処を渡り、仙境の中心・シルバーマウンテン登頂を目指す、2人の子供と魔道少女の冒険譚。



藤田和日郎センセイは、『うしおととら』や『からくりサーカス』などでもずっと「積み重ねることの価値」を描いてきた人ですが、この作品ではそれが直接的に「老い」への讃歌になってます。「時間は奪われても、積み上げたものは消えない」、人生で積んだ全部が、今の強さにそのまま繋がってる。とはいえ、爺さんを主人公に据えてはいても、フォーマットは子供とかっこいいお姉さんの突破行といういつもの組み合わせなのがやっぱり落ち着きます。老いることを恐れず、毎日コツコツ積み上げてる全ての人間に。

そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！