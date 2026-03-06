天才とポンコツとクラシック音楽のオーケストレーション『のだめカンタービレ』通常版・新装版共に50%還元！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

『のだめカンタービレ』が通常単行本、新装版どちらも50%ポイント還元セール対象です。新装版は描き下ろしカバーや番外編が追加された豪華版で、ちょっとだけお高めになってます。

クラシック音楽界隈は、のだめ以前、のだめ以後に分かれると思います。のだめ以前のクラシック界隈の人に対する世間一般の印象は、なんかハイソサエティな人々というイメージだったと思いますが、のだめの登場以降、「あ。この人たちも自分と同じ人間だったんだ」と、めちゃくちゃ当たり前のことに気づかせてくれた、というのが本作の最大の功績ではないでしょうか。

もちろん、本当にハイソサエティな方々だって存在する世界で、そんな彼ら彼女らさえも、のだめと同じ視線で見てみると、愛らしく、一途で、やっぱり素晴らしいと改めて認識できるようになる。そんな目を提供してくれる本作、この機会にぜひ再読を。

カンタービレの意味もこの漫画読んで初めて調べました

のだめカンタービレ

二ノ宮知子 (著)

全25巻（完結）

14,850円 ＋ポイント還元 7,425 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

二ノ宮知子センセイによるクラシック音楽×ラブコメの国民的漫画。



ピアノ科の野田恵（のだめ）は、汚部屋住み、変態的行動、食いしん坊でオタク気質な超ポンコツ女子だけど、ピアノだけは超優秀な天才。そんなのだめと、完璧主義のエリート指揮者志望・千秋真一との出会いから始まるドタバタ恋愛＆音楽成長物語。



のだめの天真爛漫な才能と破天荒さ、千秋のツンデレ完璧主義がぶつかり合いながら、音大生活、オーケストラ、留学、コンクール、市民オペラ…とクラシック界を駆け巡るのが楽しい。ベートーヴェン、ショパン、ラヴェルなどの名曲が、まるで「聴こえる」ように描かれる神作画。ギャグ満載の日常から音楽へ向き合う真剣さ、恋愛の切なさまで、笑いと感動のバランスが完璧です！

のだめカンタービレ 新装版

二ノ宮知子 (著)

全13巻（完結）

17,160円 ＋ポイント還元 8,580 pt (50%)

