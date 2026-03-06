天才とポンコツとクラシック音楽のオーケストレーション『のだめカンタービレ』通常版・新装版共に50%還元！【Kindle漫画セール情報】

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第64回
『のだめカンタービレ』が通常単行本、新装版どちらも50%ポイント還元セール対象です。新装版は描き下ろしカバーや番外編が追加された豪華版で、ちょっとだけお高めになってます。
クラシック音楽界隈は、のだめ以前、のだめ以後に分かれると思います。のだめ以前のクラシック界隈の人に対する世間一般の印象は、なんかハイソサエティな人々というイメージだったと思いますが、のだめの登場以降、「あ。この人たちも自分と同じ人間だったんだ」と、めちゃくちゃ当たり前のことに気づかせてくれた、というのが本作の最大の功績ではないでしょうか。
もちろん、本当にハイソサエティな方々だって存在する世界で、そんな彼ら彼女らさえも、のだめと同じ視線で見てみると、愛らしく、一途で、やっぱり素晴らしいと改めて認識できるようになる。そんな目を提供してくれる本作、この機会にぜひ再読を。
カンタービレの意味もこの漫画読んで初めて調べました
のだめカンタービレ
二ノ宮知子 (著)
全25巻（完結）
14,850円 ＋ポイント還元 7,425 pt (50%)
ピアノ科の野田恵（のだめ）は、汚部屋住み、変態的行動、食いしん坊でオタク気質な超ポンコツ女子だけど、ピアノだけは超優秀な天才。そんなのだめと、完璧主義のエリート指揮者志望・千秋真一との出会いから始まるドタバタ恋愛＆音楽成長物語。
のだめの天真爛漫な才能と破天荒さ、千秋のツンデレ完璧主義がぶつかり合いながら、音大生活、オーケストラ、留学、コンクール、市民オペラ…とクラシック界を駆け巡るのが楽しい。ベートーヴェン、ショパン、ラヴェルなどの名曲が、まるで「聴こえる」ように描かれる神作画。ギャグ満載の日常から音楽へ向き合う真剣さ、恋愛の切なさまで、笑いと感動のバランスが完璧です！
のだめカンタービレ 新装版
二ノ宮知子 (著)
全13巻（完結）
17,160円 ＋ポイント還元 8,580 pt (50%)
