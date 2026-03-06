Kindle漫画セール情報「推し漫」 第63回
大人の階段登る『みゆき』など、あだち充作品が大量に50%還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年03月06日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
私の大好きな『みゆき』をはじめ、あだち充センセイのほぼ全作品が50%ポイント還元です。私のあだち作品愛は以下の記事でも語っているので今回は割愛。
そんなわけで今回は、私のイチオシ『みゆき』のほか、あだち作品の3種の神器と名高い『H2』『タッチ』『ラフ』、それに現在のあだち構文の原石となったともいえる『ナイン』をご紹介！
「Amazonマンガ週末祭第３弾」は、かなりどうかしているラインアップなので、ぜひそのほかの気になるラインアップはこちらでチェックしてみてください！
今も透明感と輝きを失わないあだちワールドを再読！
みゆき
あだち充 (著)
全12巻（完結）
6,996円 ＋ポイント還元 3,504 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
H2
あだち充 (著)
全34巻（完結）
19,822円 ＋ポイント還元 9,928 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
タッチ 完全復刻版
あだち充 (著)
全26巻（完結）
15,158円 ＋ポイント還元 7,592 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ところで話は変わりますが、WBC2026のテーマ曲・稲葉浩志版の『タッチ』ですが、あれ歌詞だけ聞いたらただのラブソングで全然野球の歌じゃないのに…とか思ったのは私だけでしょうか。タッチは恋愛＋野球の漫画だからいいけど、WBCは恋愛要素ゼロじゃんね。まあ、いいんですが。（1981年〜1986年）
ラフ
あだち充 (著)
全12巻（完結）
6,996円 ＋ポイント還元 3,504 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ナイン
あだち充 (著)
全5巻（完結）
2915円 ＋ポイント還元 1,460 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
甲子園を目指すのは「百合ちゃんの笑顔を見るため」という動機付けは、後の『タッチ』『H2』『クロスゲーム』などの原型にもなったコンセプト。やっぱり、あだちワールドはまぶしいぜ！（1978年～1980年）
そのほかの気になるラインアップはこちらでチェック！
