アスクル「復活感謝祭」開催中。ロハコウォーター（20本入）が復活特別価格に

アスクルのセール企画「復活感謝祭」が開催中。アスクルオリジナル商品を対象にした「復活特別価格」や、日用品・文具・飲料などメーカー商品を対象にした「復活感謝祭セール」などを実施している。

アスクルオリジナル商品では、クリアーホルダーやティッシュ、ミネラルウォーター、プラスチックグローブ、布テープなどが掲載されている。

注目のセール商品

【水・ミネラルウォーター】LOHACO Water 210ml 1箱（20本入）ラベルレス オリジナル

【復活特別価格】928円 → 1本あたり 46.4円

ラベルを省いたボトルを採用したミネラルウォーター。210mLの小容量で、来客用や会議用、作業中の水分補給などに使いやすいサイズとなっている。1箱20本入り。

まとめ

復活感謝祭は5月19日18時までの開催予定。メーカー商品を対象にした「復活感謝祭セール」は4月30日18時までとなっている。なお、個別企画や対象商品は終了日時より前に変更・終了する場合がある。