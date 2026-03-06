【32％オフ】毎日持つならこの軽さ。999gのノートPC、LG「gram 14」が138,000円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】LG 14型ノートPC「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」をチェック！

LGの14型ノートPC「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格203,000円のところ、32％オフの138,000円で販売中。

毎日ノートPCを持ち歩く人なら、一度は思うはずだ。「もう少し軽ければ」と。14型クラスのノートPCは1.2〜1.4kg前後が多い。



その中で999gという数字はやはり目立つ。バッグに入れて移動する日が続くと、この差は意外と大きい。

LGの「gram」シリーズは、そんな“持ち歩くノートPC”を意識して作られてきたモデル。軽さだけでなく、14型ディスプレイや16GBメモリなど、日常用途で不足しにくい仕様を備える。軽いノートを探している人なら、一度見ておいてもいい一台だ。

14型で約999gの軽さ

LG gram 14の重さは約999g。14型のノートPCとしては軽い部類に入る。バッグに入れて持ち歩くことを考えたサイズで、外出先にノートPCを持っていく機会が多い人にも扱いやすい重量感だ。

Core i5・メモリ16GB・512GB SSD

CPUは第13世代インテル Core i5-1334U。メモリは16GB、ストレージは512GB SSDを搭載する。ブラウザーでの調べものや書類作成、動画視聴など、日常的な用途で使いやすい仕様になっている。メモリが16GBあるので、いくつかのアプリを開いた状態でも作業しやすい。

14型WUXGA（1920×1200）IPSディスプレイ

ディスプレイは14型で解像度は1920×1200のWUXGA。縦の表示領域が広い画面なので、ウェブページや文章を表示する場面でも画面を広く使いやすい。IPSディスプレイを採用したモデルだ。

製品スペック

【CPU】インテル Core i5-1334U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14型 WUXGA（1920×1200）IPS

【重量】約999g