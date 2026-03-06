このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1397回

声だけじゃない“画面付きAlexa”が65％オフ。「Echo Show 5」なら気軽に試せる

2026年03月06日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazon新生活先行セール】Amazon Echo Show 5をチェック！

　「Echo Show 5（第3世代）」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格12,980円のところ、65％オフの4,500円で販売中。

　Alexaといえば音声操作を思い浮かべる人もいるが、Echo Show 5はそこに5.5インチのディスプレイを組み合わせたモデル。天気やニュース、タイマーの残り時間などを画面で確認できるのが特徴だ。

　料理中にタイマーをセットする、朝に天気を確認する、音楽を流すといった日常の操作も、声で呼びかけながら画面で情報を確認できる。今回のセールでは4,500円まで値下げされており、画面付きのAlexaデバイスを試してみたい人にも手に取りやすい価格になっている。

アマゾンでAmazon Echo Show 5を入手

画面で確認できるAlexa。天気やタイマーもひと目でわかる

　Echo Show 5は5.5インチのディスプレイを備えたAlexaデバイス。声で操作するだけでなく、天気やニュース、タイマーの残り時間などを画面で確認できるのがポイント。

第3世代で低音を強化したスピーカー

　Echo Show 5（第3世代）は前世代モデルと比べてスピーカーの低音が強化されており、音楽再生などの音声コンテンツをリッチに楽しめる。音楽やラジオ、ニュースなどの音声も本体のスピーカーから再生できる。

ビデオ通話や部屋の確認にも使えるカメラ付き

　Echo Show 5にはカメラを搭載しており、Alexa対応デバイス同士でビデオ通話ができる。AlexaアプリやEcho ShowなどからDrop In機能を使って映像を確認可能だ。本体には内蔵カメラカバーが付いており、使わないときはレンズを覆える。

アマゾンでAmazon Echo Show 5を入手
 
Amazon新生活先行セールのページへ
 
新生活セール「ポイントアップキャンペーン」にエントリー

