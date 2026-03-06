Amazonセール情報大紹介！ 第1397回
声だけじゃない“画面付きAlexa”が65％オフ。「Echo Show 5」なら気軽に試せる
2026年03月06日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活先行セール】Amazon Echo Show 5をチェック！
「Echo Show 5（第3世代）」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格12,980円のところ、65％オフの4,500円で販売中。
Alexaといえば音声操作を思い浮かべる人もいるが、Echo Show 5はそこに5.5インチのディスプレイを組み合わせたモデル。天気やニュース、タイマーの残り時間などを画面で確認できるのが特徴だ。
料理中にタイマーをセットする、朝に天気を確認する、音楽を流すといった日常の操作も、声で呼びかけながら画面で情報を確認できる。今回のセールでは4,500円まで値下げされており、画面付きのAlexaデバイスを試してみたい人にも手に取りやすい価格になっている。
画面で確認できるAlexa。天気やタイマーもひと目でわかる
Echo Show 5は5.5インチのディスプレイを備えたAlexaデバイス。声で操作するだけでなく、天気やニュース、タイマーの残り時間などを画面で確認できるのがポイント。
第3世代で低音を強化したスピーカー
Echo Show 5（第3世代）は前世代モデルと比べてスピーカーの低音が強化されており、音楽再生などの音声コンテンツをリッチに楽しめる。音楽やラジオ、ニュースなどの音声も本体のスピーカーから再生できる。
ビデオ通話や部屋の確認にも使えるカメラ付き
Echo Show 5にはカメラを搭載しており、Alexa対応デバイス同士でビデオ通話ができる。AlexaアプリやEcho ShowなどからDrop In機能を使って映像を確認可能だ。本体には内蔵カメラカバーが付いており、使わないときはレンズを覆える。
