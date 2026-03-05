【37％オフ】Core Ultra 5 × 16GBで102,980円。HPの15.6型ノートPCなら普段使いに余裕が出る

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活先行セール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」をチェック！

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格163,304円のところ、37％オフの102,980円で販売中。

数年前のノートPCを使い続けていると、ブラウザを開くだけでも動きが重く感じることがあるかもしれない。

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd」は、インテル Core Ultra 5 125Hとメモリ16GBを搭載。SSDは512GB、ディスプレイはフルHD（1920×1080）の非光沢IPSパネルを備える。

現在はセールで102,980円。買い替えを考えている人なら、一度チェックしておきたい。

Core Ultra 5 ×16GB、普段使いなら余裕の構成

Core Ultra 5 125Hとメモリ16GBを搭載。ブラウザをいくつも開いたり、オンライン会議をしながら資料を見たりするような使い方でも動きが重くなりにくい。

15.6型フルHDの非光沢IPSディスプレイ

ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）のIPSパネル。非光沢なので照明の映り込みが少ない。画面が広く、ブラウザと資料を並べて表示するような使い方にも向いている。

指紋認証とCopilotキーを搭載

電源ボタン付近には指紋認証センサーを搭載。パスワードを入力せずにログインできる。キーボードにはCopilotキーもあり、Windows Copilotを呼び出せる。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 125H

【メモリ】16GB（8GB×2）DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）IPS 非光沢

【OS】Windows 11 Home

【グラフィックス】Intel Arc Graphics（CPU内蔵）