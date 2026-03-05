Amazonセール情報大紹介！ 第1388回
【37％オフ】Core Ultra 5 × 16GBで102,980円。HPの15.6型ノートPCなら普段使いに余裕が出る
2026年03月05日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活先行セール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格163,304円のところ、37％オフの102,980円で販売中。
数年前のノートPCを使い続けていると、ブラウザを開くだけでも動きが重く感じることがあるかもしれない。
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd」は、インテル Core Ultra 5 125Hとメモリ16GBを搭載。SSDは512GB、ディスプレイはフルHD（1920×1080）の非光沢IPSパネルを備える。
現在はセールで102,980円。買い替えを考えている人なら、一度チェックしておきたい。
Core Ultra 5 ×16GB、普段使いなら余裕の構成
Core Ultra 5 125Hとメモリ16GBを搭載。ブラウザをいくつも開いたり、オンライン会議をしながら資料を見たりするような使い方でも動きが重くなりにくい。
15.6型フルHDの非光沢IPSディスプレイ
ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）のIPSパネル。非光沢なので照明の映り込みが少ない。画面が広く、ブラウザと資料を並べて表示するような使い方にも向いている。
指紋認証とCopilotキーを搭載
電源ボタン付近には指紋認証センサーを搭載。パスワードを入力せずにログインできる。キーボードにはCopilotキーもあり、Windows Copilotを呼び出せる。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 125H
【メモリ】16GB（8GB×2）DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）
【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）IPS 非光沢
【OS】Windows 11 Home
【グラフィックス】Intel Arc Graphics（CPU内蔵）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1389回
トピックスRyzen 5＋16GBが、38％オフで81,800円。15.3型Lenovo IdeaPad Slim 3
-
第1386回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1385回
トピックス【23％オフ】Apple 11インチiPad（A16／512GB）が85,657円
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1384回
トピックス今の枕にモヤッとしている人へ。沈み込みを分散するキューブ構造の「無重力枕 The Cubes」が20％オフ
-
第1383回
トピックス通勤カバンに48枚刃。ヒゲも鼻毛も整う小型フィリップス700が24,800円
-
第1382回
トピックス【30％オフ】サクサク動いて、Alexaの音声操作にも対応。HDMI入力＋有線LAN内蔵の最上位「Fire TV Cube」が13,980円
-
第1381回
トピックス“ちょうどいい”スペックのノートPCが、10万円切り。メモリ16GB × SSD512GBで15.6型
-
第1379回
トピックス折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
- この連載の一覧へ