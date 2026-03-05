LOWYA「新生活応援セール」開催中。2人掛けカウチソファが20％オフ、59,990円→47,992円

LOWYAの「新生活応援セール」が開催中。ソファ、ベッド、照明、デスク、収納、ダイニング、ラグ、テレビ台など幅広いカテゴリが対象となっている。公式オンラインストアおよび全国の実店舗で一斉開催となる。対象商品は最大20％オフ。

注目のセール商品

2人掛けカウチソファ スチール脚 オットマン付き（ネイビー）

59,990円 → 47,992円（20％オフ）

幅82〜265cmでレイアウトを変えられるカウチタイプ。オットマン付きで配置を動かせる仕様。

セールは3月17日まで

新生活応援セールは3月17日まで。ソファをはじめベッドや照明、収納家具まで主力カテゴリが最大20％オフで掲載されている。

※掲載商品は在庫状況やセール内容の変更により、価格・割引率が変更、または販売終了となる場合があります。最新の在庫状況や販売価格はLOWYA公式サイトの販売ページで確認してください。