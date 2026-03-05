Amazonセール情報大紹介！ 第1390回
この仕様で4万円台。27型WQHD×高リフレッシュレートの実力派ディスプレーが割引中
2026年03月05日 14時00分更新
【Amazon新生活先行セール】IODATA 27インチゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GDQ271JLAQ」をチェック！
アイ・オー・データの27インチゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GDQ271JLAQ」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格59,800円のところ、22％オフの46,580円で販売中。
フルHDからそろそろ上げたい。でも、ただ解像度を上げるだけでは物足りない。暗いシーンがつぶれるのも嫌だし、白っぽくなるのも避けたい。
このGigaCrystaは、Mini LED採用で576ゾーンのローカルディミングに対応。DisplayHDR 1000も押さえている。27インチWQHDで、DisplayPort接続なら最大200Hzまで出る。いまは4万円台。
解像度だけで決めたくない人は、この価格で一度見ておきたい。
576ゾーンのMini LEDとDisplayHDR 1000
Mini LEDバックライトを採用し、576ゾーンのローカルディミングに対応するモデル。入力映像の明るさに応じてエリアごとに明るさを分ける方式で、VESA DisplayHDR 1000にも対応する。HDR対応ゲームや動画をそのまま表示したい人には押さえておきたい仕様だ。
27インチWQHDというサイズと解像度
解像度はWQHD（2560×1440）。フルHDより表示領域が広く、27インチでも文字やUIが詰まりすぎない。作業とゲームを同じディスプレイで使う人にも扱いやすい組み合わせになる。
最大200Hz対応（DisplayPort接続時）
DisplayPort接続時は最大200Hz表示に対応する。HDMIはWQHDで144Hzまで。リフレッシュレートを重視するなら接続方法は確認しておきたい。
