この仕様で4万円台。27型WQHD×高リフレッシュレートの実力派ディスプレーが割引中

【Amazon新生活先行セール】IODATA 27インチゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GDQ271JLAQ」をチェック！

アイ・オー・データの27インチゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GDQ271JLAQ」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格59,800円のところ、22％オフの46,580円で販売中。

フルHDからそろそろ上げたい。でも、ただ解像度を上げるだけでは物足りない。暗いシーンがつぶれるのも嫌だし、白っぽくなるのも避けたい。

このGigaCrystaは、Mini LED採用で576ゾーンのローカルディミングに対応。DisplayHDR 1000も押さえている。27インチWQHDで、DisplayPort接続なら最大200Hzまで出る。いまは4万円台。

解像度だけで決めたくない人は、この価格で一度見ておきたい。

576ゾーンのMini LEDとDisplayHDR 1000

Mini LEDバックライトを採用し、576ゾーンのローカルディミングに対応するモデル。入力映像の明るさに応じてエリアごとに明るさを分ける方式で、VESA DisplayHDR 1000にも対応する。HDR対応ゲームや動画をそのまま表示したい人には押さえておきたい仕様だ。

27インチWQHDというサイズと解像度

解像度はWQHD（2560×1440）。フルHDより表示領域が広く、27インチでも文字やUIが詰まりすぎない。作業とゲームを同じディスプレイで使う人にも扱いやすい組み合わせになる。

最大200Hz対応（DisplayPort接続時）

DisplayPort接続時は最大200Hz表示に対応する。HDMIはWQHDで144Hzまで。リフレッシュレートを重視するなら接続方法は確認しておきたい。