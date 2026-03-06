88,800円→66,000円に値下げで、ますます良コスパ。12GB/512GB、90W充電のarrows Alpha

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活先行セール】arrows Alphaをチェック！

FCNTのSIMフリースマートフォン「arrows Alpha」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格88,800円のところ、26％オフの66,000円で販売中。

スマホを長く使うなら、最初から少し余裕のあるものを選んでおきたい。512GBあれば写真や動画を消す回数は減るし、12GBメモリならアプリをいくつか開いたままでも動きが落ちにくい。90W充電に対応しているので、朝の短い時間でも一気に充電できる。



もともと性能に対してコスパが良いと評判だった「arrows Alpha」が今の価格なら、ちょっと見ておいてもいい。

12GBメモリ／512GBストレージ＋microSD対応

メモリは12GB、ストレージは512GB。写真や動画を多く撮る人でも、すぐに容量不足になりにくい。microSDカードは最大2TBまで対応しているので、保存容量をあとから増やすこともできる。

5,000mAhバッテリー＋90W充電

5,000mAhのバッテリーを搭載。同梱の90W充電器を使えば、1％から100％まで約35分で充電できる。外出前の短い時間でも回復させやすい。

防水・耐久＋長期更新

IP6Xの防塵性能とIPX6／IPX8／IPX9の防水性能に対応。MIL-STD-810Hの23項目に準拠し、1.5mからの落下試験もクリアしている。OSバージョンアップは3回、ソフトウェア更新は5年間提供。カメラは標準と超広角の両方が50メガで、標準カメラのセンサーサイズは1/1.5型。