Amazonセール情報大紹介！ 第1395回

88,800円→66,000円に値下げで、ますます良コスパ。12GB/512GB、90W充電のarrows Alpha

2026年03月06日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazon新生活先行セール】arrows Alphaをチェック！

　FCNTのSIMフリースマートフォン「arrows Alpha」がAmazon新生活先行セール対象。参考価格88,800円のところ、26％オフの66,000円で販売中。

　スマホを長く使うなら、最初から少し余裕のあるものを選んでおきたい。512GBあれば写真や動画を消す回数は減るし、12GBメモリならアプリをいくつか開いたままでも動きが落ちにくい。90W充電に対応しているので、朝の短い時間でも一気に充電できる。

　もともと性能に対してコスパが良いと評判だった「arrows Alpha」が今の価格なら、ちょっと見ておいてもいい。

アマゾンでarrows Alphaを入手

12GBメモリ／512GBストレージ＋microSD対応

　メモリは12GB、ストレージは512GB。写真や動画を多く撮る人でも、すぐに容量不足になりにくい。microSDカードは最大2TBまで対応しているので、保存容量をあとから増やすこともできる。

5,000mAhバッテリー＋90W充電

　5,000mAhのバッテリーを搭載。同梱の90W充電器を使えば、1％から100％まで約35分で充電できる。外出前の短い時間でも回復させやすい。

防水・耐久＋長期更新

　IP6Xの防塵性能とIPX6／IPX8／IPX9の防水性能に対応。MIL-STD-810Hの23項目に準拠し、1.5mからの落下試験もクリアしている。OSバージョンアップは3回、ソフトウェア更新は5年間提供。カメラは標準と超広角の両方が50メガで、標準カメラのセンサーサイズは1/1.5型。

アマゾンでarrows Alphaを入手
 
Amazon新生活先行セールのページへ
 
新生活セール「ポイントアップキャンペーン」にエントリー

