Amazonセール情報大紹介！ 第1383回
通勤カバンに48枚刃。ヒゲも鼻毛も整う小型フィリップス700が24,800円
2026年03月04日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー「700シリーズ（S791/06）」をチェック！
フィリップスの電動シェーバー「700シリーズ（S791/06）」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,700円のところ、16％オフの24,800円で販売中。
外出先で身だしなみを整えたい場面は意外と多い。通勤だけでなく、出張や旅行、夕方の整え直しなど、シェーバーを持ち出す機会は少なくない。ただ、小型モデルは剃り味が気になることもある。48枚刃を積んだこの700シリーズは、小型モデルにありがちな物足りなさを残しにくい1台だ。
通勤カバンに入るサイズで48枚刃
フルサイズのシェーバーは家で使う分には問題ないが、持ち歩くとなるとかさばる。このモデルは手のひらに収まるサイズ。それでいて48枚刃の回転式を採用する。
ヒゲだけでなく鼻毛も1台で整う
アタッチメントを付け替えれば、鼻毛トリマーとしても使える。ヒゲを剃ったあと、そのまま気になる部分を整えられる。出張や旅行のときに別のトリマーを用意する必要がない。
お風呂で使えて丸洗いできる
お風呂での使用に対応し、本体は丸洗いできる。使用後は水で流して手入れができる。充電は付属ケーブルのほか、Qi規格のワイヤレス充電にも対応する（充電パッドは別売）。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
