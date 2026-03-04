Insta360「新生活応援セール」開催中！ 5.7K対応360度カメラ「X3」が値下げ

Insta360公式サイトでは現在、「新生活応援セール」を実施中。8K対応の360度カメラからアクションカメラ、ウェアラブルモデル、ジンバル、Webカメラまで、主力ラインアップが割引価格で販売されている。

注目のセール商品

Insta360 X3（通常版）

68,000円 → 31,800円（割引 36,200円）

5.7K 360度撮影に対応するモデルで、通常版のほか、見えないアクション自撮り棒などが付属する各種キットも展開されている。360度カメラを価格重視で選ぶなら、割引幅の大きさが目を引く1台だ。

セールは3月18日まで

新生活応援セールでは、Xシリーズを中心に主力モデルが割引価格で販売されている。なかでもInsta360 X3は割引額36,200円と値下げ幅が大きい。360度撮影を始めるきっかけとして検討しやすい価格帯となっている。

※掲載商品は在庫状況やキャンペーン内容の変更により、価格・割引額が変更、または販売終了となる場合があります。最新の在庫状況や販売価格はInsta360公式サイトの販売ページで確認してください。