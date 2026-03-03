Amazonセール情報大紹介！ 第1374回
リビングを仕事場に変える――そんな日常を叶える、収納付き昇降テーブルが13％オフ
2026年03月03日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon新生活先行セール】エムール「リビングで仕事をするための棚付きリフトアップテーブル」をチェック！
エムールの「リビングで仕事をするための棚付きリフトアップテーブル」が、Amazon新生活先行セールの対象に。過去価格14,990円のところ、13％オフの12,990円で販売中。
仕事用デスクを置くほどではないが、ソファ前のローテーブルでは高さが足りない。そんなときに役立つのが、このリフトアップテーブルだ。普段は高さ45cmのセンターテーブルとして使い、作業時は天板を持ち上げて高さ59cmにする。置き場所はそのままに、使い道だけが変わる。
天板下にはノートPCや書類を収められる収納スペースがあり、棚も付く。作業が終われば天板を下ろし、いつものローテーブルに戻る。リビングで仕事をする日常に寄り添う一台だ。
高さ45→59cm。ソファ前のまま作業できる
普段は高さ45cmのローテーブル。作業するときだけ天板を持ち上げて高さ59cmにする。ソファに座ったまま使える高さになり、同じ場所で仕事の姿勢をつくれる。
天板下にしまえる。机にモノを出しっぱなしにしない
昇降天板の下には収納スペースがあり、ノートPCや書類などをそのまま収められる。棚も備え、日常的に使う小物を置いておける。作業が終われば天板を下ろすだけで、テーブルの上は元の状態に戻る。
幅90cm。置きやすいサイズ
サイズは約幅90×奥行50cm。リビングに置きやすい寸法で、常設デスクほどの存在感はない。それでも、作業に必要なスペースは確保できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1500回
トピックス【Amazonのお得な7日間】「新生活セール」が実質スタート！ 抽選で10万pt当たるキャンペーンも
-
第1454回
トピックス14型2-in-1が19%オフ、144,800円でOffice 2024も込み「Dell 14 Plus 2-in-1 DB04255」
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1379回
トピックス折りたたみ6.9型スマホ「razr 60」が9万円台、参考価格から22%オフ
-
第1373回
トピックス25,980円→7,980円。Alexa対応「Echo Hub」が怒涛の69％オフ
-
第1372回
トピックス【39％オフ】Fire TV Stick最上位「4K Max」7,980円で買いでしょ
-
第1371回
トピックス【11％オフ】Core i7＋RTX 2050搭載の高性能ノートPC「mouse K5」が124,800円
-
第1366回
トピックス8コア16スレッドで性能アップ。Ryzen 7 9700Xがセール価格で登場
-
第1365回
トピックス【35％オフ】“やっぱりソニー”の映像と音声、55型4Kブラビアが10万円切り
- この連載の一覧へ