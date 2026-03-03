人気モデルが34,980円→17,480円の半額！ 8.7インチ「Echo Show 8（2025年発売）」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活先行セール】Amazon Echo Show 8をチェック！

Amazonの8.7インチスマートディスプレイ「Echo Show 8（2025年発売）」が新生活先行セール対象。過去価格34,980円のところ、50％オフの17,480円で販売中。

Echo Show 8（2025年発売）は、8.7インチHDディスプレイを備えたAlexa搭載モデルで、タイマーや天気確認だけでなく、動画や音楽、ビデオ通話、家電操作まで1台でこなす。スマホを立てかけなくても、声をかければ画面がつき、そのまま操作できる。

その人気モデルがいまは半額。この価格で手に入るなら、一度チェックしておきたいところ。

8.7インチHDディスプレイ

画面は8.7インチ、解像度は1340×800。レシピやYouTubeを表示したままでも文字が見やすいサイズだ。スマホより大きく、タブレットより小さい。棚やカウンターに置いても邪魔になりにくい。

タイマー表示だけでなく、動画を流しっぱなしにする使い方にも向いている。画面があることで、音声操作の使い勝手は一段広がる。

13MPカメラとビデオ通話

カメラは13MPで、自動フレーミングに対応。動いても画面内に収まるよう調整される。キッチンで作業しながら通話するような場面でも、立ち位置を気にしなくていい。ビデオ通話はZoomなどに対応。

スマートホーム操作

Zigbee、Matter、Threadボーダールーターを内蔵。対応機器を直接つなぎ、画面で確認しながら操作できる。照明をつける、防犯カメラの映像を表示するといった使い方ができる。