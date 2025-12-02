このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1185回

Officeは別途用意が安全！

【新生活先行セール】Surface Go 2整備済みが32,999円、m3/8GB/128GBで“持ち歩きPC”確保

2026年03月03日 00時30分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

【Amazon.co.jp】【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）登場！

　Microsoftの2-in-1ノートPC「Surface Go 2」Core m3搭載モデル（整備済み品）が、3月3日より始まったAmazonの「新生活先行セール」にて32,999円で販売中です。

　参考価格39,800円から17%引きという、お得なセール価格になっています！

　Surface Go 2は、10.5インチの2-in-1で、本体重量は約544g。タブレットとしても、キーボードを装着してノートPCとしても使えます。Core m3-8100Y、メモリ8GB、SSD 128GBの構成。Web閲覧やOffice作業、メール対応など、日常用途向けのサブマシンとして扱いやすい仕様です。

　10インチ級の2-in-1は「軽くて小さい」が最大の武器。反面、整備済み品では個体差も出やすいので、届いたら最初に“当たり外れ”を短時間で見抜くのがコツです。見た目のキズだけでなく、タッチ反応、Type Coverの反応、バッテリー状態、USB-C充電の安定性あたりを最優先でチェックしておくと後悔が減ります。

アマゾンで【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）を入手

【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）の特徴

① Windows 11搭載で生産性向上

　Surface Go 2はWindows 11 Professionalを搭載しており、多くのWindowsアプリケーションが利用可能。本体重量は約544gと非常に軽量で、通勤や出張、カフェなど外出先でも気軽に使用できます。

　搭載するOfficeについての詳細情報がAmazonの商品ページには記載されていないのですが、「Office 2019」だとすると、2025年10月14日にマイクロソフトによるサポートが終了しています。Officeアプリケーションが必要であれば、別途用意する前提で本機を購入するのが安全です。

② 使い続けられるスペック

　ここで紹介するSurface Go 2は、CPUにCore m3‑8100Yを採用し、8GBメモリ、128GB SSDを搭載。最新CPUには及びませんが、Pentiumなどのより低価格CPUよりはパフォーマンスが期待できます。ストレージ容量も128GBあるので気にしすぎることなく、一般的なアプリの利用が期待できます。

③ 着脱式キーボード対応

　着脱式キーボードにより、タブレットとしてもノートPCとしても活用可能です。キーボードを接続すれば、文字入力やメール作成もスムーズに行えます。

中古品ならではの価格で手に入る！

　「軽い2-in-1をできるだけ安く」「サブ機として持ち歩きたい」という方。Amazon整備済み品のSurface Go 2を検討してはいかがでしょうか。

　持ち歩き用途なら「軽さ」と「すぐ開いて作業できる」快適さは強い一方、周辺機器込みで完成するタイプの端末です。保護フィルム／ケース、USB-Cハブ（必要ならHDMIやSD）、外出用の充電器までを“最初からセット”で考えると運用がラク。整備済み品は初期チェックさえ素早くやれば、コスパは一気に跳ね上がります。

※在庫状況によっては売り切れの場合もありますので、購入を検討する際はお早めにチェックしてください。

アマゾンで【整備済み品】Microsoft Surface Go 2（Core m3-8100Y／8GB／128GB）を入手

