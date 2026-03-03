東芝の標準工事セットエアコンが75,000円　2024年モデル「RAS-N221M-W」Joshin決算セール第1弾

Joshin webショップで「決算セール 第1弾」を開催中。対象カテゴリは、空調・生活家電、パソコン・時計、テレビ・オーディオ、ゲーム・おもちゃ、家具・日用品・スポーツ、音楽・映像ソフトと幅広い。

掲載商品には、標準工事料金とのセットエアコンや大型冷蔵庫、洗濯機といった大型家電のほか、ノートPCや無線LANルーター、テレビ、ブルーレイレコーダー、ゲームソフト、ホビー商品まで並ぶ。商品ページでは発売時期やレビュー件数も確認できる。

会員様web価格が設定された商品や、1％相当のポイント進呈が明示された商品も用意されている。限定「おひとり様1点」や残り数量表示のある商品もあり、在庫状況は随時変動する。

注目のセール商品

東芝 2024年モデル 標準工事セットエアコン N-Mシリーズ（ホワイト）RAS-N221M-W

会員様web価格 75,000円（送料無料）

標準工事料金15,400円とのセット。2024年02月発売モデルで、決算セール対象商品として掲載されている。

セールは3月14日9：59分まで

