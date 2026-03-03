いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第85回
東芝の標準工事セットエアコンが75,000円 2024年モデル「RAS-N221M-W」Joshin決算セール第1弾
2026年03月03日 12時00分更新
Joshin webショップで「決算セール 第1弾」を開催中。対象カテゴリは、空調・生活家電、パソコン・時計、テレビ・オーディオ、ゲーム・おもちゃ、家具・日用品・スポーツ、音楽・映像ソフトと幅広い。
掲載商品には、標準工事料金とのセットエアコンや大型冷蔵庫、洗濯機といった大型家電のほか、ノートPCや無線LANルーター、テレビ、ブルーレイレコーダー、ゲームソフト、ホビー商品まで並ぶ。商品ページでは発売時期やレビュー件数も確認できる。
会員様web価格が設定された商品や、1％相当のポイント進呈が明示された商品も用意されている。限定「おひとり様1点」や残り数量表示のある商品もあり、在庫状況は随時変動する。
注目のセール商品
東芝 2024年モデル 標準工事セットエアコン N-Mシリーズ（ホワイト）RAS-N221M-W
会員様web価格 75,000円（送料無料）
標準工事料金15,400円とのセット。2024年02月発売モデルで、決算セール対象商品として掲載されている。
セールは3月14日9：59分まで
セールは3月14日9時59分まで。Joshin webショップの決算セール第1弾では、エアコンや冷蔵庫などの大型家電から、パソコン、テレビ、ゲーム、ホビーまで幅広い商品が掲載されている。会員様web価格やポイント進呈、数量限定商品も含まれ、対象商品は入れ替わる場合がある。カテゴリを横断して確認できるセールとなっている。
※掲載商品は完売などにより入れ替わる場合があります。最新の在庫状況や価格は販売ページで確認してください。
この連載の記事
-
第84回
トピックスFRONTIER「ファイナル！大決算セール」Ryzen 7 9800X3D×RTX 5070 Ti搭載モデルに注目
-
第83回
トピックス最大72％オフ。ロマサガ3が1,000円台、「FFT」や「オクトラII」も対象のスクエニセール
-
第82回
トピックス【最大7万円引き】マウスコンピューター「大決算セール」開催中！ mouse／G TUNEの一部モデルが値下げ
-
第81回
トピックス【ダイソン公式 アウトレットセール】吸引だけで終わらない、Dyson V12s Detect Slim Submarineが79,800円
-
第80回
トピックスワイズロードONLINEで「決算セール」開催 BIANCHIのロードバイクなど完成車・フレーム・ホイールが特価
-
第79回
トピックスHP「売り尽くしOUTLET」開催中。EliteBook 630 G10など新品モデルを掲載
-
第78回
トピックスRyzen 7 5700X＋RTX 5070搭載「FRGAMB550/M0203/NTK」も対象。FRONTIER「春一番！パソコン厳選市」
-
第77回
トピックスDell「新生活応援セール」開催中！ Dell 14 Plus ノートPCが25％オフ
-
第76回
トピックスRyzen 9000X3DやRTX 5090も対象。FRONTIER「激熱！大決算セール」2月20日15時まで
-
第76回
トピックスJAタウン年度末大決算セール、つや姫10kgが20％オフ
- この連載の一覧へ