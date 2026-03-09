ジージェネ、3月9日「ザクの日」スペシャルステージ開催 ザク専用SPチップも配布
バンダイナムコエンターテインメントは3月9日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて「ザク(39)の日スペシャルステージ」を開催した。
これは9月2日に開催された「グフの日」と同じ、3月9日の39（ザク）という語呂合わせを記念したイベント。ステージにはザクが大量に出現し、「39」の形に整列しているところからスタートする。
クリアするとダイヤ100個と、「ザク」タグ専用SP化チップ100個がもらえる。問題はSP化するならどの機体がいいのかということだが、無難なところだと「サイコ・ザク」「ガナーザクウォーリア」あたりだろうか。「ザクウォーリア（ライブ仕様）」をSP化するのも面白い。
あるいは今後、強いザクが追加されることを期待して使わず取っておくのもアリ。SSPではなくSPなので、そこまで温存せず使ってしまうのもアリだ。
ユーザーからは「ザクの日おめでとうございます！」「こちらもザクで挑まねば失礼というもの」「ザクIをSP化しました！」「待ってたぞ運営!!」「ザックザクステージでしたｗ」「ザク50待ってる」など、好評の声が寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
