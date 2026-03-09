ジージェネ、3月9日「ザクの日」スペシャルステージ開催　ザク専用SPチップも配布

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　バンダイナムコエンターテインメントは3月9日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて「ザク(39)の日スペシャルステージ」を開催した。

　これは9月2日に開催された「グフの日」と同じ、3月9日の39（ザク）という語呂合わせを記念したイベント。ステージにはザクが大量に出現し、「39」の形に整列しているところからスタートする。

これは良いザク。こういうネタ嫌いじゃない

味方のアムロさん、イベント仕様で「ずっと俺のターン」無双

　クリアするとダイヤ100個と、「ザク」タグ専用SP化チップ100個がもらえる。問題はSP化するならどの機体がいいのかということだが、無難なところだと「サイコ・ザク」「ガナーザクウォーリア」あたりだろうか。「ザクウォーリア（ライブ仕様）」をSP化するのも面白い。

開発産で絞ると良さげなのがあまり…「ザクIII改」は耐久型だしなぁ

　あるいは今後、強いザクが追加されることを期待して使わず取っておくのもアリ。SSPではなくSPなので、そこまで温存せず使ってしまうのもアリだ。

　ユーザーからは「ザクの日おめでとうございます！」「こちらもザクで挑まねば失礼というもの」「ザクIをSP化しました！」「待ってたぞ運営!!」「ザックザクステージでしたｗ」「ザク50待ってる」など、好評の声が寄せられている。

 

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Playは Google LLC. の商標です。

■関連サイト