バンダイナムコエンターテインメントは3月9日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて「ザク(39)の日スペシャルステージ」を開催した。

これは9月2日に開催された「グフの日」と同じ、3月9日の39（ザク）という語呂合わせを記念したイベント。ステージにはザクが大量に出現し、「39」の形に整列しているところからスタートする。

クリアするとダイヤ100個と、「ザク」タグ専用SP化チップ100個がもらえる。問題はSP化するならどの機体がいいのかということだが、無難なところだと「サイコ・ザク」「ガナーザクウォーリア」あたりだろうか。「ザクウォーリア（ライブ仕様）」をSP化するのも面白い。

あるいは今後、強いザクが追加されることを期待して使わず取っておくのもアリ。SSPではなくSPなので、そこまで温存せず使ってしまうのもアリだ。

ユーザーからは「ザクの日おめでとうございます！」「こちらもザクで挑まねば失礼というもの」「ザクIをSP化しました！」「待ってたぞ運営!!」「ザックザクステージでしたｗ」「ザク50待ってる」など、好評の声が寄せられている。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

