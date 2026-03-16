バンダイナムコエンターテインメントは3月14日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。

先日よりストーリーイベント「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」が開催中。ピックアップガシャにURユニット「グフカスタム(EX)」「サイコ・ハロ(EX)」などが実装され、大いに盛り上がっている状況だ。

ユーザーからは「いつもありがとう海外一部地域の人よ…」「サービス開始から1年継続してセルラン1位とんでもねぇ」「恒常だしさすがにムリだと思ってたわ」「運営にも感謝しかない」など、喜びと感謝の声が寄せられている。

また、同日にはファンミーティングも開催され、最も開発された機体がぶっちりぎりで「ボール」（15億体、2位は61式戦車で3億体）であるなど、興味深いユーザーデータも公開。さらにファンミ開催を記念したダイヤ1000個を配布し、こちらも感謝の声があふれていた。

4月16日に1周年のアニバーサリーを控えている本作。ファンミでは「機動戦士ガンダム00[ダブルオー]」のメインストーリー後編が来ることが予告され、アニバガチャへの期待も高まっている状況だ。

1周年の続報は、3月24日の生配信にて解禁予定。1年間勢いがまったく衰える気配のない本作の今後に、注目しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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