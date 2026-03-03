【39％オフ】Fire TV Stick最上位「4K Max」7,980円で買いでしょ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon新生活先行セール】Fire TV Stick 4K Maxをチェック！

Amazonのストリーミング端末「Fire TV Stick 4K Max」が新生活先行セール対象。参考価格12,980円のところ、39％オフの7,980円で販売中。

Fire TV Stickには複数のモデルがあるが、動作や容量まで求めるなら、選択肢は自然と絞られてくる。Stickシリーズ最上位の「4K Max」が割引中、買うきっかけにはちょうどいいのでは。

2.0GHzクアッドコア＋16GBの最上位モデル

2.0GHzクアッドコアと16GBストレージを搭載するStickシリーズ最上位モデル。HDモデル（8GB）と比べて容量に余裕があり、アプリの起動や切り替えで違いを感じたというレビューも見られる。

Wi-Fi 6E対応

Fire TV Stickで初めてWi-Fi 6Eに対応。2.4GHz／5GHzに加え、6GHz帯も利用できる。対応ルーター環境では混雑を避けやすく、HDモデルのWi-Fi 5世代とは仕様が異なる。

Dolby Vision／Atmos対応、16GBストレージ

4K Ultra HDに加え、Dolby Vision、HDR10+、Dolby Atmosに対応（利用には対応機器・サービスが必要）。ストレージは前世代から倍増の16GB。アプリを多く入れる使い方でも容量に余裕を持ちやすい。

最上位モデルが7,980円

Stickシリーズ最上位の4K Maxが7,980円で販売中。2.0GHzクアッドコアと16GBストレージ、Wi-Fi 6E対応という仕様差を理由に更新を考えているなら、一度確認しておきたい。