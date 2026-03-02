Amazonセール情報大紹介！ 第1364回
折りたたみスマホの完成形。8.0型×215gのGalaxy Z Fold7が値下げ
2026年03月02日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Samsung 折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold7（256GB）」をチェック！
Samsungの折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold7（256GB）」がAmazonで割引対象。参考価格265,750円のところ、5％オフの252,460円で販売中。
折りたたみスマホはここまで来た、と思わせる1台だ。約8.0型の画面を広げながら、重量は215gに収まる。約2億画素カメラも備え、IP48防水防塵やFeliCaにも対応。スマートフォンとタブレットを分けずに持ち歩きたい人に向いたモデル。
6.5型と8.0型、2つの画面サイズ
約6.5インチのカバー画面を備え、開けば約8.0インチのメインディスプレイが広がる折りたたみ構造。メインはQXGA+ Dynamic AMOLED 2Xで、1〜120Hzの適応表示に対応。閉じた状態では約8.9mm、重さは215gに収まる寸法だ。
2億画素トリプルカメラ
広角約2億画素、超広角約1,200万画素、望遠約1,000万画素のトリプルカメラを搭載。フロントカメラは約1,000万画素（カバー）と約1,000万画素（イン）を備える構成だ。
IP48対応と4,400mAhバッテリー
IP48防水防塵に対応。バッテリー容量は4,400mAh。FeliCa対応のSIMフリーモデル。
