折りたたみスマホの完成形。8.0型×215gのGalaxy Z Fold7が値下げ

【Amazonで割引中】Samsung 折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold7（256GB）」をチェック！

Samsungの折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold7（256GB）」がAmazonで割引対象。参考価格265,750円のところ、5％オフの252,460円で販売中。

折りたたみスマホはここまで来た、と思わせる1台だ。約8.0型の画面を広げながら、重量は215gに収まる。約2億画素カメラも備え、IP48防水防塵やFeliCaにも対応。スマートフォンとタブレットを分けずに持ち歩きたい人に向いたモデル。

6.5型と8.0型、2つの画面サイズ

約6.5インチのカバー画面を備え、開けば約8.0インチのメインディスプレイが広がる折りたたみ構造。メインはQXGA+ Dynamic AMOLED 2Xで、1〜120Hzの適応表示に対応。閉じた状態では約8.9mm、重さは215gに収まる寸法だ。

2億画素トリプルカメラ

広角約2億画素、超広角約1,200万画素、望遠約1,000万画素のトリプルカメラを搭載。フロントカメラは約1,000万画素（カバー）と約1,000万画素（イン）を備える構成だ。

IP48対応と4,400mAhバッテリー

IP48防水防塵に対応。バッテリー容量は4,400mAh。FeliCa対応のSIMフリーモデル。