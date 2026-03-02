いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第84回
FRONTIER「ファイナル！大決算セール」Ryzen 7 9800X3D×RTX 5070 Ti搭載モデルに注目
2026年03月02日 12時00分更新
BTOパソコンを手がけるFRONTIERが「ファイナル！大決算セール」を実施中。大決算売り尽くしとして、NVIDIA『バイオハザード レクイエム』やAMD『紅の砂漠』がもらえるバンドルキャンペーン対象モデルも多数用意する。期間は3月6日15時まで。
セールは「大決算目玉モデル」「大決算売り尽くしモデル」「大決算プレミアムモデル」の3本立て。完売の際は予告なく商品の入れ替えや、同等スペック・新価格へ変更となる場合がある。
注目のセール商品
受注生産 379,800円
Ryzen 7 9800X3DとRTX 5070 Tiの組み合わせで、フルHDからWQHDクラスまでの高フレームレート環境を狙える構成。DDR5 32GBとGen4 SSDを標準搭載。
セールは3月6日15時まで
期間限定の大決算セールで、Ryzen 9000X3DシリーズやCore Ultra、GeForce RTX 50シリーズ、Radeon RX 9000シリーズ搭載モデルまで幅広く揃う。ゲームバンドル対象モデルも含め、予算や用途に応じた構成を選べるラインナップとなっている。
※完売の際は予告なく商品の入れ替えや、同等スペック・新価格への変更が行われる場合があります。最新のラインアップや価格は公式ストアで確認できます。
