12.7型でSnapdragon 8 Gen 3×16GB。Lenovo Yoga Tab Plusが84,700円

【Amazonで割引中】Lenovo 12.7型タブレット「Yoga Tab Plus（ZAEG0149JP）」をチェック！

Lenovoの12.7型タブレット「Yoga Tab Plus（ZAEG0149JP）」がAmazonで割引対象。過去価格89,980円のところ、6％オフの84,700円で販売中。

大きい画面で動画を観たい。絵も描きたい。どうせなら性能に余裕があるほうがいい。でも10万円は出したくない。そう考えて探すと、意外と選択肢は多くない。このYoga Tab Plusは、12.7型にSnapdragon 8 Gen 3とメモリ16GBを組み合わせる。しかもペンが標準で入る。

Snapdragon 8 Gen 3×16GB

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3（8コア、最大3.3GHz動作）を搭載。メモリはLPDDR5X 16GB、ストレージは256GB。OSはAndroid 14。

12.7型2944×1840、6スピーカー

12.7型ワイドパネル（2944×1840ドット）を採用し、マルチタッチ（10点）に対応。スピーカーは6基で、Dolby Atmosに対応する。本体サイズは約291.0×188.3×6.7mm、重量は約640g。

ペン付属、10200mAh

Lenovo Tab Pen Proが付属。バッテリー容量は10200mAhで、公称使用時間は約12時間。充電時間は約1.5時間（ACアダプター使用時）。通信はWi-Fi（802.11a/b/g/n/ac/ax/be）およびBluetooth 5.4。USB 3.2 Type-C（DP-Out対応）を搭載する。WWAN、LTE、microSDスロットは備えない。