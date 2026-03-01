Amazonセール情報大紹介！ 第1355回
12.7型でSnapdragon 8 Gen 3×16GB。Lenovo Yoga Tab Plusが84,700円
2026年03月01日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Lenovo 12.7型タブレット「Yoga Tab Plus（ZAEG0149JP）」をチェック！
Lenovoの12.7型タブレット「Yoga Tab Plus（ZAEG0149JP）」がAmazonで割引対象。過去価格89,980円のところ、6％オフの84,700円で販売中。
大きい画面で動画を観たい。絵も描きたい。どうせなら性能に余裕があるほうがいい。でも10万円は出したくない。そう考えて探すと、意外と選択肢は多くない。このYoga Tab Plusは、12.7型にSnapdragon 8 Gen 3とメモリ16GBを組み合わせる。しかもペンが標準で入る。
Snapdragon 8 Gen 3×16GB
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3（8コア、最大3.3GHz動作）を搭載。メモリはLPDDR5X 16GB、ストレージは256GB。OSはAndroid 14。
12.7型2944×1840、6スピーカー
12.7型ワイドパネル（2944×1840ドット）を採用し、マルチタッチ（10点）に対応。スピーカーは6基で、Dolby Atmosに対応する。本体サイズは約291.0×188.3×6.7mm、重量は約640g。
ペン付属、10200mAh
Lenovo Tab Pen Proが付属。バッテリー容量は10200mAhで、公称使用時間は約12時間。充電時間は約1.5時間（ACアダプター使用時）。通信はWi-Fi（802.11a/b/g/n/ac/ax/be）およびBluetooth 5.4。USB 3.2 Type-C（DP-Out対応）を搭載する。WWAN、LTE、microSDスロットは備えない。
