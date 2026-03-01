Amazonセール情報大紹介！ 第1353回
16型2,880×1,800有機ELで約1.5kg。Zenbook S 16は「画面を広く使いたい」を優先する1台
2026年03月01日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで12％オフ】ASUS ノートPC「Zenbook S 16 UM5606KA」をチェック！
ASUSの16型ノートPC「Zenbook S 16 UM5606KA」が、Amazonで割引対象。参考価格227,091円のところ、12％オフの199,800円で販売中。ポイントは1998pt（1％）。
ディスプレイは16.0型のOLED（有機EL）で、解像度は2,880×1,800ドット。重量は約1.5kg。
据え置き寄りに見える一方、レビューには「薄くて思ったほど大きさを感じない」といった声もある。
16.0型OLED（2,880×1,800）＋120Hz
16.0型・2,880×1,800ドットの有機ELディスプレイを搭載。アスペクト比は16:10で、120Hz表示に対応する。
ウィンドウを並べて使うと、14型クラスとの差は出やすい。資料を開きながら入力するような場面では、このサイズが活きる。
24GBメモリー＋1TB SSD
メモリは24GB、ストレージは1TB SSD。メモリはオンボードのみで、後からの増設はできない。購入時点の構成で使うモデルで、複数アプリを開いたまま作業する使い方を見据えた容量だ。
製品スペック
【ディスプレイ】 16.0型 有機EL（OLED）、2,880×1,800ドット、120Hz、16:10
【CPU】 AMD Ryzen AI 7 350
【メモリー】24GB LPDDR5X-8000
【ストレージ】1TB（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe／M.2）
【重量】約1.5kg
【OS】Windows 11 Home 64ビット
